Враг атаковал энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине

Сегодня, 10 сентября, российские войска ударили дронами по энергообъекту и атаковали автомобиль ремонтной бригады в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наши энергетики снова оказались под вражеским огнем. Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровщины. Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще один FPV-дрон позже попал в машину ремонтной бригады, в результате чего повреждена автовышка.

