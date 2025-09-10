Враг атаковал энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине
Сегодня, 10 сентября, российские войска ударили дронами по энергообъекту и атаковали автомобиль ремонтной бригады в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня наши энергетики снова оказались под вражеским огнем. Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровщины. Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что еще один FPV-дрон позже попал в машину ремонтной бригады, в результате чего повреждена автовышка.
