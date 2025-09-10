РУС
Враг атаковал энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине

Рашисты нанесли удар по энергообъекту в Днепропетровской области

Сегодня, 10 сентября, российские войска ударили дронами по энергообъекту и атаковали автомобиль ремонтной бригады в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наши энергетики снова оказались под вражеским огнем. Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в прифронтовом городе Днепропетровщины. Наши коллеги не пострадали. Во время атаки они находились в укрытиях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще один FPV-дрон позже попал в машину ремонтной бригады, в результате чего повреждена автовышка.

Также читайте: Рашисты атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области

Автор: 

незабаром ЗЕлідор знов підніме ціни на електрику.
Ротердам + 64 коп.
Вротердам - 4,32.
10.09.2025 18:11 Ответить
Zе мудак, тиобіцяв шо за таке буде сіметрична відповідь. І де вона, цап неголений? Знов збрехав, курва паскудна?
10.09.2025 18:26 Ответить
 
 