Рашисты атаковали обогатительную фабрику ДТЭК на Донетчине

Россияне нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК. Что известно?

Российские оккупанты снова нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования. Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины", - говорится в сообщении.

Работа фабрики сейчас полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.

Читайте: Рашисты атаковали спасателей, которые тушили пожар в Краматорске, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Не має різниці що Коломойша зробив, Ахметов цього не зробив, а міг би. Його особистої охорони вистачило би на утилізацію Гіркіна, а без нього нічого би на почалося в Донецьку.
08.09.2025 13:30 Ответить
Катала не постраждає, бо його майно застраховане. Специфіка страхування таких промислових підприємств визначається масштабами виробництв, високим рівнем небезпек і тяжкістю наслідків реалізації ризиків, галузевими і територіальними особливостями. Зазвичай страховий портфель промислового підприємства - це договори щодо страхування майна, страхування від перерв виробництва, страхування відповідальності, страхування персоналу, які в сукупності з обов'язковими видами страхування складають програму страхування промислового комплексу.
- Хто ходив в шубі, то і надалі ходитиме в шубі, а хто сосав лапу, той і далі сосатиме ... . -
08.09.2025 13:37 Ответить
Привіт Ахматову. Маю надію що він щодня памʼятає як він петляв в 2014 замість того щоб зробити те що зробив Коломойський в Дніпрі.
08.09.2025 13:19 Ответить
08.09.2025 13:21 Ответить
08.09.2025 13:33 Ответить
08.09.2025 13:40 Ответить
Не тримайте в собі. Країна має знати своїх героїв, які зараз страждають в СІЗО!
08.09.2025 13:22 Ответить
Ну і просто заради цікавості, а мєнтов і СБУ не вистачило на утилізацію Гіркіна? Це мала робити охорона Ахмєткі? До нього всі претензії?
08.09.2025 13:39 Ответить
Раз тебе забанили на Гуглі лови посилання. https://censor.net/ua/resonance/379330/bytva_za_dnipro_v_berezni_2014_roku_ochyma_rosiyiskogo_agenta_dnipropetrovtsi_pidtrymaly_podiyi_v_krymu
08.09.2025 14:12 Ответить
То я правильно розумію, шо ти вітаєш знищення заводів Ахмєтки за те, що мєнти і сбу все злили, а Ахмєтка не відправив свою охорону виконувати їх роботу?
08.09.2025 14:17 Ответить
На чім ти базуєшся що я «вітаю» хоч якісь удари по Україні ?
Докази є ?
08.09.2025 14:33 Ответить
08.09.2025 14:37 Ответить
Дивне узагальнення.
Так роблять кацапи, тому що Зеленський начебто «наркоман» треба вбивати дітей.
08.09.2025 14:52 Ответить
Для мене удар по підприємству Ахмєткі - це в першу чергу удар по українському підприємству, де працюють українські люди. Вам на людей похєр. Ви стартуєте на мене, але жодного разу не заперечили це і не написали прямо, шо вам до них є якесь діло. Це нормально, як для кукаріота з картою побуту. Але ж ви старанно намагаєтеся спроектувати на мене свої фантазії. Не треба це робити.
08.09.2025 15:10 Ответить
Якщо ти вважаєш що будь яка чесна праця, така як миття унітазів є ганьбою то ти ще тупіший і огидніший ніж мені здалося на підставі твоїх коментарів.
По друге, ти далі вдаєш дурня і не бачишь звʼязку між тим що Ахметов в свій час не зробив того що зробив Коломойский і війною ?
08.09.2025 15:35 Ответить
І якшо мої коментарі тобі не подобаються, то можеш просто стулити пельку і на них не відповідати. Так само як ти робиш в Польші. Язика в сраку запхав, очі до низу опустив і пішов.
08.09.2025 16:00 Ответить
08.09.2025 16:02 Ответить
08.09.2025 16:09 Ответить
08.09.2025 15:11 Ответить
08.09.2025 14:53 Ответить
08.09.2025 15:00 Ответить
08.09.2025 15:15 Ответить
Йшлося про їх дії. Один зробив а друг ні.
08.09.2025 15:39 Ответить
Один зробив, бо побачив чим воно може для нього закінчитися. А інший не зробив тому, що думав про те, що він контролює ситуацію в Донецьку і області. Він думав, що після Майдану йому потрібно перестрахуватися і використати ситуацію для захисту своєї шкури від постмайданівської влади. Тому він почав загравати з шахтарями та псевдошахтарями, понаєхавшими з ростова (я бачив як їх завозили колонами туристичних автобусів) і отримав те, що отримав. Підсрачника з Донецька, але у нього залишалися ще Павлоград, Кривбас та інші підрозділи ДТЕКа. Він ще довго посилав в днр гуманітарку, щоб зберегти свої активи на теріторії т.з. днр та резиденцію в Ботанічному саду і її таки досить довго зберігали від "націоналізації" та мародерів, допоки його остаточно не послали НХ.
08.09.2025 16:29 Ответить
