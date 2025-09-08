Рашисты атаковали обогатительную фабрику ДТЭК на Донетчине
Российские оккупанты снова нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования. Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины", - говорится в сообщении.
Работа фабрики сейчас полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.
Топ комментарии
+2 Oleg Iavtushenko
показать весь комментарий08.09.2025 13:30 Ответить Ссылка
+1 Амандрапапупа
показать весь комментарий08.09.2025 13:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не тримайте в собі. Країна має знати своїх героїв, які зараз страждають в СІЗО!
Ну і просто заради цікавості, а мєнтов і СБУ не вистачило на утилізацію Гіркіна? Це мала робити охорона Ахмєткі? До нього всі претензії?
Раз тебе забанили на Гуглі лови посилання. https://censor.net/ua/resonance/379330/bytva_za_dnipro_v_berezni_2014_roku_ochyma_rosiyiskogo_agenta_dnipropetrovtsi_pidtrymaly_podiyi_v_krymu
То я правильно розумію, шо ти вітаєш знищення заводів Ахмєтки за те, що мєнти і сбу все злили, а Ахмєтка не відправив свою охорону виконувати їх роботу?
На чім ти базуєшся що я «вітаю» хоч якісь удари по Україні ?
Докази є ?
Дивне узагальнення.
Так роблять кацапи, тому що Зеленський начебто «наркоман» треба вбивати дітей.
Для мене удар по підприємству Ахмєткі - це в першу чергу удар по українському підприємству, де працюють українські люди. Вам на людей похєр. Ви стартуєте на мене, але жодного разу не заперечили це і не написали прямо, шо вам до них є якесь діло. Це нормально, як для кукаріота з картою побуту. Але ж ви старанно намагаєтеся спроектувати на мене свої фантазії. Не треба це робити.
Якщо ти вважаєш що будь яка чесна праця, така як миття унітазів є ганьбою то ти ще тупіший і огидніший ніж мені здалося на підставі твоїх коментарів.
По друге, ти далі вдаєш дурня і не бачишь звʼязку між тим що Ахметов в свій час не зробив того що зробив Коломойский і війною ?
І якшо мої коментарі тобі не подобаються, то можеш просто стулити пельку і на них не відповідати. Так само як ти робиш в Польші. Язика в сраку запхав, очі до низу опустив і пішов.
Йшлося про їх дії. Один зробив а друг ні.
Ще раз прочитай мій коментар, можеш навіть три рази, щоб до тебе дійшло
Один зробив, бо побачив чим воно може для нього закінчитися. А інший не зробив тому, що думав про те, що він контролює ситуацію в Донецьку і області. Він думав, що після Майдану йому потрібно перестрахуватися і використати ситуацію для захисту своєї шкури від постмайданівської влади. Тому він почав загравати з шахтарями та псевдошахтарями, понаєхавшими з ростова (я бачив як їх завозили колонами туристичних автобусів) і отримав те, що отримав. Підсрачника з Донецька, але у нього залишалися ще Павлоград, Кривбас та інші підрозділи ДТЕКа. Він ще довго посилав в днр гуманітарку, щоб зберегти свої активи на теріторії т.з. днр та резиденцію в Ботанічному саду і її таки досить довго зберігали від "націоналізації" та мародерів, допоки його остаточно не послали НХ.
другими словами,
- Хто ходив в шубі, то і надалі ходитиме в шубі, а хто сосав лапу, той і далі сосатиме ... . -