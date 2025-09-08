Рашисты атаковали обогатительную фабрику ДТЭК на Донетчине

Российские оккупанты снова нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования. Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины", - говорится в сообщении.

Работа фабрики сейчас полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.

