Рашисти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині
Російські окупанти знову завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання. Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України", - йдеться в повідомленні.
Роботу фабрики наразі повністю паралізовано. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.
