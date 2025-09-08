УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
517 8

Рашисти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

Росіяни вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК. Що відомо?

Російські окупанти знову завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання. Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України", - йдеться в повідомленні.

Роботу фабрики наразі повністю паралізовано. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Читайте: Рашисти атакували рятувальників, які гасили пожежу в Краматорську, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30765) енергетика (2682) Донецька область (9515) ДТЕК (1995)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привіт Ахматову. Маю надію що він щодня памʼятає як він петляв в 2014 замість того щоб зробити те що зробив Коломойський в Дніпрі.
показати весь коментар
08.09.2025 13:19 Відповісти
Правильно! РОзбомбити всі підприємства Метінвесту разом з робітниками! Так, йому, падлі!
показати весь коментар
08.09.2025 13:21 Відповісти
Десятки тисяч громадян України працюють на цих підприємствах, платять податки в державу, багато з працівників боронять країну, а Ви пропонуєте всіх знищити? Ви точно на тому боці, де треба? Чи в Нідерланди свіжу травичку завезли?
показати весь коментар
08.09.2025 13:33 Відповісти
Пану Олегу вище по гілці це розкажіть. Його дуже радує приліт по українському підприємству.
показати весь коментар
08.09.2025 13:40 Відповісти
Доречі, а шо зробив Коломон у Дніпрі, окрім продажу соляри в ЗСУ по цінам в 4 рази вищім ніж на будьякій заправці?
Не тримайте в собі. Країна має знати своїх героїв, які зараз страждають в СІЗО!
показати весь коментар
08.09.2025 13:22 Відповісти
Не має різниці що Коломойша зробив, Ахметов цього не зробив, а міг би. Його особистої охорони вистачило би на утилізацію Гіркіна, а без нього нічого би на почалося в Донецьку.
показати весь коментар
08.09.2025 13:30 Відповісти
Як це немає різниці? Ви пишете " замість того щоб зробити те що зробив Коломойський в Дніпрі." І мене просто розриває від цікавості. Що недоробив Ахмєтка?
Ну і просто заради цікавості, а мєнтов і СБУ не вистачило на утилізацію Гіркіна? Це мала робити охорона Ахмєткі? До нього всі претензії?
показати весь коментар
08.09.2025 13:39 Відповісти
Катала не постраждає, бо його майно застраховане. Специфіка страхування таких промислових підприємств визначається масштабами виробництв, високим рівнем небезпек і тяжкістю наслідків реалізації ризиків, галузевими і територіальними особливостями. Зазвичай страховий портфель промислового підприємства - це договори щодо страхування майна, страхування від перерв виробництва, страхування відповідальності, страхування персоналу, які в сукупності з обов'язковими видами страхування складають програму страхування промислового комплексу.
другими словами,
- Хто ходив в шубі, то і надалі ходитиме в шубі, а хто сосав лапу, той і далі сосатиме ... . -
показати весь коментар
08.09.2025 13:37 Відповісти
 
 