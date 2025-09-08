Рашисти атакували рятувальників, які гасили пожежу в Краматорську, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували рятувальників у Краматорську, коли ті гасили пожежу в житловому будинку.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, росіяни вдарили безпілотником, внаслідок чого пошкоджено пожежний автомобіль.
Ніхто з вогнеборців не постраждав.
