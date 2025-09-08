УКР
Рашисти атакували рятувальників, які гасили пожежу в Краматорську, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували рятувальників у Краматорську, коли ті гасили пожежу в житловому будинку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, росіяни вдарили безпілотником, внаслідок чого пошкоджено пожежний автомобіль.

Ніхто з вогнеборців не постраждав.

