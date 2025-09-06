Чотири ворожих обстріли зазнала Краматорська громада за добу: пошкоджено житлові будинки. ФОТО

У Донецькій області Краматорська громада зазнала четвертого ворожого обстрілу за добу, 6 вересня.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник МВА Олександр Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"О 17:08 Краматорська громада зазнала четвертого обстрілу за добу. З застосуванням РСЗВ "Ураган", російські війська завдали удару по приватному сектору: пошкоджено два житлових будинки", - сказано в повідомленні.

Фото: фейсбук очільника Краматорської МВА

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Дивіться також: Війська РФ обстрілюють Краматорськ: поранено чоловіка, є пошкодження. ФОТО