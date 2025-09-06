Війська РФ обстрілюють Краматорськ: поранено чоловіка, є пошкодження. ФОТО
Сьогодні, 6 вересня 2025 року, Краматорська громада перебуває під російським обстрілом.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
- о 9:00 - ворожий БпЛА "Італмас" завдав удару по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше два житлові будинки;
- о 9:00 - ворожий FPV дрон з ПГ7 завдав удару по автівці у приватному секторі. Поранень зазнав чоловік 1952 р.н.
- о 12:45 - російські війська завдали удару по одному із селищ громади. Встановлюються остаточні наслідки.
