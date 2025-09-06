Войска РФ обстреливают Краматорск: ранен мужчина, есть повреждения. ФОТО

Сегодня, 6 сентября 2025 года, Краматорская громада находится под российским обстрелом.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

- в 9:00 - вражеский БПЛА "Италмас" нанес удар по частному сектору. Повреждены по меньшей мере два жилых дома;

- в 9:00 - вражеский FPV дрон с ПГ7 нанес удар по автомобилю в частном секторе. Ранения получил мужчина 1952 г.р.

- в 12:45 - российские войска нанесли удар по одному из поселков громады. Устанавливаются окончательные последствия.

Фото: Александр Гончаренко / Фейсбук

