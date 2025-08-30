Сутки в Донецкой области: один погибший и шесть раненых, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Под огнем находились 16 населенных пунктов: города Белозерское, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Славянск, поселки Дробышево, Камышеваха, Новодонецкое, села Веселая Гора, Золотой Колодец, Каменка, Новостепановка, Сергеевка, Старорайское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

По Белозерскому оккупанты ударили БпЛА "Герань-2" - повреждены частный дом и гараж. В Доброполье дрон попал по предприятию.

Краматорский район

В Лимане FPV-дрон повредил критическую инфраструктуру. В Дробышево в результате попадания бомбы "КАБ-250" повреждены три частных дома и гражданский автомобиль. В Новостепановке Александровской ТГ три БпЛА "Герань-2" повредили магазин и сельскохозяйственное предприятие. В Райгородке Николаевской громады повреждена промзона.

Славянск войска РФ атаковали четырьмя БпЛА "Герань-2" - повредили базу отдыха, 10 гражданских авто.

В Краматорске в результате попадания БпЛА "V2U" ранена 13-летняя девочка, повреждено отделение службы экспресс-доставки.

В Андреевской громаде повреждены 2 дома и хозяйственная постройка. В Новодонецком из-за дроновой атаки повреждены 6 многоквартирных домов и 5 гражданских авто. Сергеевку Андреевской ТГ враг обстрелял из РСЗО "Смерч", повредив 2 частных дома и хозяйственную постройку. В Камышевахе Краматорской ТГ есть разрушения на территории ландшафтного парка.

Один раненый - в Дружковке, по которой ударил вражеский FPV-дрон. Еще один человек получил ранения в Старорайском Дружковской ТГ, повреждены два гражданских авто.

На Константиновку россияне сбросили три бомбы "КАБ-250", а также обстреляли город РСЗО и дронами - убили гражданское лицо, еще трех человек ранили. Повреждены 10 многоквартирных домов, здание ЖЭКа, 4 хозяйственные постройки, 6 гаражей, 4 гражданских авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

