Сутки в Донецкой области: более 2 тысяч вражеских ударов, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Под огнем находились 13 населенных пунктов Донетчины: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск. Славянск, поселок Новоявленка, села Иванополье, Иверское, Ильиновка, Петровка Вторая, Степановка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Покровский район

28 августа около 06:00 утра враг обстрелял юго-восточную часть Покровска, в результате которого получил ранения мужчина 2003 года рождения. У пострадавшего диагностировано огнестрельное слепое проникающее осколочное ранение грудной клетки с наличием инородного металлического тела, огнестрельный открытый краевой перелом левой ключицы. Раненый мужчина проходит лечение в травматологическом отделении больницы г. Краматорск. Информация о разрушениях не поступала.

В Доброполье в результате попадания двух БпЛА "Герань-2" повреждено предприятие.

Краматорский район

Славянск россияне обстреляли трижды, в том числе двумя ракетами из ОТРК "Искандер-М" - ранили трех гражданских лиц, повредили 35 многоквартирных и 2 частных дома, 2 учебных заведения, 2 магазина, гостиницу, предприятие, баню, котельную, автомойку, 6 гражданских авто.

Трое раненых - в Константиновке, по которой враг нанес 8 ударов бомбой "ФАБ-250", РСЗО и дронами. Повреждены 6 многоквартирных и 9 частных домов, 2 магазина, 2 учебных заведения, дом культуры, 2 хозяйственные постройки, три гаража.

В Дружковке бомба "ФАБ-250" попала за пределами населенного пункта. На Ильиновку войска РФ сбросили бомбу "ФАБ-250" - повреждены 2 многоквартирных дома.

В Лимане вражеские дроны повредили многоквартирный и частный дома. В Петровке Второй Александровской ТГ БпЛА "Гербера" попал по частному дому.

В Новодонецкой громаде в результате попадания дронов в Новоявленке поврежден частный дом, в Степановке - частное предприятие и железнодорожная инфраструктура, в Иверском - предприятие.

