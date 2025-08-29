Доба на Донеччині: понад 2 тисячі ворожих ударів, 7 людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Під вогнем перебували 13 населених пунктів Донеччини: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ. Слов’янськ, селище Новоявленка, села Іванопілля, Іверське, Іллінівка, Петрівка Друга, Степанівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Покровський район
28 серпня близько 06:00 ранку ворог обстріляв південно-східну частину Покровська, в результаті якого дістав поранення чоловік 2003 року народження. У постраждалого діагностовано вогнепальне сліпе проникне осколкове поранення грудної клітини з наявністю стороннього металевого тіла, вогнепальний відкритий крайовий перелам лівої ключиці. Поранений чоловік проходить лікування в травматологічному відділенні лікарні м. Краматорськ. Інформація щодо руйнувань не надходила.
У Добропіллі внаслідок влучання двох БпЛА "Герань-2" пошкоджено підприємство.
Краматорський район
Слов’янськ росіяни обстріляли тричі, зокрема двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили 35 багатоквартирних і 2 приватних будинки, 2 заклади освіти, 2 магазини, готель, підприємство, баню, котельню, автомийку, 6 цивільних авто.
Троє поранених – у Костянтинівці, по якій ворог завдав 8 ударів бомбою "ФАБ-250", РСЗВ і дронами. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 9 приватних будинків, 2 магазини, 2 заклади освіти, будинок культури, 2 господарських споруди, три гаражі.
У Дружківці бомба "ФАБ-250" влучила за межами населеного пункту. На Іллінівку війська РФ скинули бомбу "ФАБ-250" – пошкоджено 2 багатоквартирних будинки.
У Лимані ворожі дрони пошкодили багатоквартирний і приватний будинки. У Петрівці Другій Олександрівської ТГ БпЛА "Гербера" поцілив по приватній оселі.
У Новодонецькій громаді внаслідок влучання дронів у Новоявленці пошкоджено приватний будинок, у Степанівці – приватне підприємство і залізнична інфраструктура, в Іверському – підприємство.
