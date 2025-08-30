Доба на Донеччині: один загиблий і шість поранених, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Під вогнем перебували 16 населених пунктів: міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, селища Дробишеве, Комишуваха, Новодонецьке, села Весела Гора, Золотий Колодязь, Кам’янка, Новостепанівка, Сергіївка, Старорайське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

По Білозерському окупанти вдарили БпЛА "Герань-2" – пошкоджено приватну оселю й гараж. У Добропіллі дрон поцілив по підприємству.

Краматорський район

У Лимані FPV-дрон пошкодив критичну інфраструктуру. У Дробишевому внаслідок влучання бомби "КАБ-250" пошкоджено три приватних будинки й цивільний автомобіль. У Новостепанівці Олександрівської ТГ три БпЛА "Герань-2" пошкодили магазин і сільськогосподарське підприємство. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено промзону.

Слов’янськ війська РФ атакували чотирма БпЛА "Герань-2" – пошкодили базу відпочинку, 10 цивільних авто.

У Краматорську внаслідок влучання БпЛА "V2U" поранено 13-річну дівчинку, пошкоджено відділення служби експрес-доставки.

В Андріївській громаді пошкоджено 2 будинки і господарчу споруду. У Новодонецькому через дронову атаку пошкоджено 6 багатоквартирних будинків і 5 цивільних авто. Сергіївку Андріївської ТГ ворог обстріляв з РСЗВ "Смерч", пошкодивши 2 приватних будинки й господарську споруду. У Комишувасі Краматорської ТГ є руйнування на території ландшафтного парку.

Один поранений – у Дружківці, по якій вдарив ворожий FPV-дрон. Ще одна людина зазнала поранень в Старорайському Дружківської ТГ, пошкоджено два цивільних авто.

На Костянтинівку росіяни скинули три бомби "КАБ-250", а також обстріляли місто РСЗВ і дронами – вбили цивільну особу, ще трьох людей поранили. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, будівлю ЖЕКу, 4 господарських споруди, 6 гаражів, 4 цивільних авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

