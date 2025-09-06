РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7478 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрел Краматорска
290 1

Четырем вражеским обстрелам подверглась Краматорская громада за сутки: повреждены жилые дома. ФОТО

В Донецкой области Краматорская громада подверглась четвертому вражескому обстрелу за сутки, 6 сентября.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава ГВА Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 17:08 Краматорская громада подверглась четвертому обстрелу за сутки. С применением РСЗО "Ураган", российские войска нанесли удар по частному сектору: повреждены два жилых дома", - сказано в сообщении.

обстрел краматорска
Фото: фейсбук главы Краматорской МВА

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Смотрите также: Войска РФ обстреливают Краматорск: ранен мужчина, есть повреждения. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (2383) обстрел (29365) Донецкая область (10678) Краматорский район (641)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 