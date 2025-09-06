Четырем вражеским обстрелам подверглась Краматорская громада за сутки: повреждены жилые дома. ФОТО
В Донецкой области Краматорская громада подверглась четвертому вражескому обстрелу за сутки, 6 сентября.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава ГВА Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В 17:08 Краматорская громада подверглась четвертому обстрелу за сутки. С применением РСЗО "Ураган", российские войска нанесли удар по частному сектору: повреждены два жилых дома", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
