Четырем вражеским обстрелам подверглась Краматорская громада за сутки: повреждены жилые дома. ФОТО

В Донецкой области Краматорская громада подверглась четвертому вражескому обстрелу за сутки, 6 сентября.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава ГВА Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В 17:08 Краматорская громада подверглась четвертому обстрелу за сутки. С применением РСЗО "Ураган", российские войска нанесли удар по частному сектору: повреждены два жилых дома", - сказано в сообщении.

Фото: фейсбук главы Краматорской МВА

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

