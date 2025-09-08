Рашисты атаковали спасателей, которые тушили пожар в Краматорске, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали спасателей в Краматорске, когда те тушили пожар в жилом доме.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, россияне ударили беспилотником, в результате чего поврежден пожарный автомобиль.
Никто из пожарных не пострадал.
