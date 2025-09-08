РУС
Рашисты атаковали спасателей, которые тушили пожар в Краматорске, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали спасателей в Краматорске, когда те тушили пожар в жилом доме.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, россияне ударили беспилотником, в результате чего поврежден пожарный автомобиль.

Никто из пожарных не пострадал.

РФ атаковала спасателей в Краматорске. Что известно?
