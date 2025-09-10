Ворог атакував енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Сьогодні, 10 вересня, російські війська вдарили дронами по енергообʼєкту та атакували автівку ремонтної бригади у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини. Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади, унаслідок чого пошкоджено автовишку.

