Ворог атакував енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Рашисти вдарили по енергооб’єкту на Дніпропетровщині

Сьогодні, 10 вересня, російські війська вдарили дронами по енергообʼєкту та атакували автівку ремонтної бригади у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини. Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади, унаслідок чого пошкоджено автовишку.

Також читайте: Рашисти атакували збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

Дніпропетровська область
незабаром ЗЕлідор знов підніме ціни на електрику.
Ротердам + 64 коп.
Вротердам - 4,32.
показати весь коментар
10.09.2025 18:11 Відповісти
Zе мудак, тиобіцяв шо за таке буде сіметрична відповідь. І де вона, цап неголений? Знов збрехав, курва паскудна?
показати весь коментар
10.09.2025 18:26 Відповісти
 
 