Ворог атакував енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Сьогодні, 10 вересня, російські війська вдарили дронами по енергообʼєкту та атакували автівку ремонтної бригади у Дніпропетровській області.
Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини. Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади, унаслідок чого пошкоджено автовишку.
