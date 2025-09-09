Дроны, артиллерия и КАБы: оккупанты не прекращают бить по Днепропетровщине, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 9 сентября российские войска били по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины дронами, артиллерией и КАБами.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады. Побиты 2 частных дома, 1 хозяйственная постройка, пассажирский автобус", - отметил Лысак.

"По Межевской громаде Синельниковского района агрессор ударил беспилотником. Зацепило газопровод. По уточненной информации, ночью противник ударил КАБами по Маломихайловской громаде, что на Синельниковщине. БпЛА - по Покровской громаде. Возник пожар дома культуры, его потушили. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия", - рассказал глава администрации.