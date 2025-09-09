Дрони, артилерія та КАБи: окупанти не припиняють бити по Дніпропетровщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом 9 вересня російські війська били по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини дронами, артилерією та КАБами.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Побиті 2 приватні будинки, 1 господарська споруда, пасажирський автобус", - зазначив Лисак.

"По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив безпілотником. Зачепило газогін. За уточненою інформацією, вночі противник вдарив КАБами по Маломихайлівській громаді, що на Синельниківщині. БпЛА – по Покровській громаді. Виникла пожежа будинку культури, її загасили. Є пошкодження на території сільськогосподарського підтриємства", - розповів очільник адміністрації.