Ніч на Дніпропетровщині: рашисти обстрілювали два райони, спалахнули пожежі
У ніч проти вівторка, 9 вересня, у небі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили 3 безпілотники.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ввечері російська армія ще кілька разів атакувала Нікопольщину - райцентр і Марганецьку громаду. Ворог застосовував FPV-дрони.
"Вночі гучно було на Синельниківщині. А саме у Покровській та Миколаївській громадах. Виникли пожежі", - додає Лисак.
Усюди минулося без загиблих і постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль