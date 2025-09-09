УКР
Ніч на Дніпропетровщині: рашисти обстрілювали два райони, спалахнули пожежі

Обстріли Нікопольщини 3 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

У ніч проти вівторка, 9 вересня, у небі над Дніпропетровщиною оборонці неба збили 3 безпілотники.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ввечері російська армія ще кілька разів атакувала Нікопольщину - райцентр і Марганецьку громаду. Ворог застосовував FPV-дрони.

"Вночі гучно було на Синельниківщині. А саме у Покровській та Миколаївській громадах. Виникли пожежі", - додає Лисак.

Усюди минулося без загиблих і постраждалих.

