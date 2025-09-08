Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

8 вересня російські війська атакували населені пункти Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Поцілив по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Першотравневській громадах. Постраждали двоє людей – 66-річний чоловік та 68-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно", - розповів глава адміністрації.

Фото: Сергій лисак

Пошкоджені інфраструктура, соціальний та медичний заклади, гімназія, церква, підприємство. Побиті гуртожиток, 4 багатоквартирні і 3 приватні будинки, 2 господарські та надвірна споруди, гараж, авто.

По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотниками. Виникла пожежа. Понівечене пожежно-рятувальне авто.

Фото: Сергій Лисак