Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

8 вересня російські війська атакували населені пункти Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Поцілив по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Першотравневській громадах. Постраждали двоє людей – 66-річний чоловік та 68-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно", - розповів глава адміністрації.

Рятувальники допомагають постраждалим внаслідок обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Сергій лисак

Читайте: Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Пошкоджені інфраструктура, соціальний та медичний заклади, гімназія, церква, підприємство. Побиті гуртожиток, 4 багатоквартирні і 3 приватні будинки, 2 господарські та надвірна споруди, гараж, авто.

По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотниками. Виникла пожежа. Понівечене пожежно-рятувальне авто.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак
Пошкоджений російським обстрілом автомобіль
Фото: Сергій Лисак

Автор: 

безпілотник (4823) обстріл (30765) Дніпропетровська область (4222) Криворізький район (205) Нікопольський район (424) війна в Україні (6060)
