Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

8 сентября российские войска атаковали населенные пункты Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

"В течение дня агрессор атаковал Никопольщину артиллерией и FPV-дронами. Ударил по райцентру, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской, Мировской и Першотравневской громадах. Пострадали два человека - 66-летний мужчина и 68-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно", - рассказал глава администрации.

Спасатели помогают пострадавшим в результате обстрелов Днепропетровской области
Фото: Сергей Лисак

Повреждены инфраструктура, социальное и медицинское учреждения, гимназия, церковь, предприятие. Разбиты общежитие, 4 многоквартирных и 3 частных дома, 2 хозяйственные и надворные постройки, гараж, авто.

По Грушевской громаде Криворожского района агрессор ударил беспилотниками. Возник пожар. Изуродовано пожарно-спасательное авто.

Последствия обстрелов Днепропетровской области
Фото: Сергей Лысак
Поврежденный российским обстрелом автомобиль
Фото: Сергей Лысак

беспилотник обстрел Днепропетровская область Криворожский район Никопольский район война в Украине
