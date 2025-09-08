1 223 2
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 8 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские БпЛА на севере и северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный и на границе Киевщины и Житомирщины, курс - восточный.
Обновление по движению БпЛА
- Вражеские ударные БПЛА на востоке Богодуховского района (Харьковщина), курс – восточный/южный.
- БпЛА к западу от Харькова, курс – юго-восточный.
- Вражеские ударные БПЛА на севере и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Маємо 1000 шахедів щоночі