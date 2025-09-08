РУС
Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 8 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские БпЛА на севере и северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный и на границе Киевщины и Житомирщины, курс - восточный.

Обновление по движению БпЛА

  • Вражеские ударные БПЛА на востоке Богодуховского района (Харьковщина), курс – восточный/южный.
  • БпЛА к западу от Харькова, курс – юго-восточный.
  • Вражеские ударные БПЛА на севере и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

Также читайте: Обезврежено 112 БпЛА из 142, - Воздушные силы

а невразливі і потужні армади фламінго,пекло,паляниця,сапсан,рута,грім стоять напоготові? чекають слушного часу,бо зараз не на часі,як сказав Наполеончик Боневтік?
08.09.2025 18:15 Ответить
Зеля виконав свою обіцянку
Маємо 1000 шахедів щоночі
08.09.2025 19:03 Ответить
 
 