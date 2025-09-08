РУС
Новости
489 3

Уничтожено 112 БПЛА из 142, - Воздушные силы

Атака шахедов 8 сентября 2025 года. Как отработала ПВО

В ночь на 8 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 142-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также: Россия усовершенствовала ракетное вооружение и дроны и меняет тактику нанесения ударов, - Скибицкий

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Несколько вражеских БпЛА - в воздухе, атака продолжается.

Автор: 

ПВО (3079) дроны (4572) Воздушные силы (2656) Шахед (1441)
Де всі новини про мародерів при владі та у спецслужбах, міндічєй та вітюків? Не на часі?
08.09.2025 09:08 Ответить
Ефективність 78%!!! То що там з перехоплювачами безпілотників, про які так ******* *********** головнокомандуючі??? Вже працюють? Чи так, тільки на словах. Ніяк не можуть вже напіартись. Півкраїни ці ****** шахеди пролітають і тільки під, навколо, в межах Києва починають збивати. До прикладу - залізний купол має ефективність 90-97%
08.09.2025 09:43 Ответить
Безкарний проліт рашистких шахедів через Сумщину скільки відсотків?
показать весь комментарий
08.09.2025 11:41 Ответить
 
 