Уничтожено 112 БПЛА из 142, - Воздушные силы

В ночь на 8 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 142-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Несколько вражеских БпЛА - в воздухе, атака продолжается.