Знешкоджено 112 БпЛА із 142, - Повітряні сили
У ніч на 8 вересня 2025 року війська РФ атакували Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Декілька ворожих БпЛА – в повітрі, атака триває
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ярослав Кийко
показати весь коментар08.09.2025 09:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль