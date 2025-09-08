УКР
Новини Атака безпілотників
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 8 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

  • Ворожі БпЛА на півночі та північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний та на межі Київщини і Житомирщини, курс - східний.

  • Ворожі ударні БпЛА на сході Богодухівського району (Харківщина), курс - східний/південний.
  • БпЛА на заході від Харкова, курс - південно-східний.
  • Ворожі ударні БпЛА на півночі та північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

а невразливі і потужні армади фламінго,пекло,паляниця,сапсан,рута,грім стоять напоготові? чекають слушного часу,бо зараз не на часі,як сказав Наполеончик Боневтік?
показати весь коментар
08.09.2025 18:15 Відповісти
Зеля виконав свою обіцянку
Маємо 1000 шахедів щоночі
показати весь коментар
08.09.2025 19:03 Відповісти
 
 