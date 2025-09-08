1 063 2
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 8 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі БпЛА на півночі та північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний та на межі Київщини і Житомирщини, курс - східний.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожі ударні БпЛА на сході Богодухівського району (Харківщина), курс - східний/південний.
- БпЛА на заході від Харкова, курс - південно-східний.
- Ворожі ударні БпЛА на півночі та північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Маємо 1000 шахедів щоночі