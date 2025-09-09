Ночь на Днепропетровщине: рашисты обстреливали два района, вспыхнули пожары
В ночь на вторник, 9 сентября, в небе над Днепропетровской областью защитники неба сбили 3 беспилотника.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вечером российская армия еще несколько раз атаковала Никопольщину - райцентр и Марганецкую громаду. Враг применял FPV-дроны.
"Ночью громко было на Синельниковщине. А именно в Покровской и Николаевской громадах. Возникли пожары", - добавляет Лысак.
Всюду обошлось без погибших и пострадавших.
