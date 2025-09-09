РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10262 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
284 1

Ночь на Днепропетровщине: рашисты обстреливали два района, вспыхнули пожары

Обстрелы Никопольщины 3 сентября
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

В ночь на вторник, 9 сентября, в небе над Днепропетровской областью защитники неба сбили 3 беспилотника.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вечером российская армия еще несколько раз атаковала Никопольщину - райцентр и Марганецкую громаду. Враг применял FPV-дроны.

Также читайте: Два человека пострадали в результате российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОрепортаж

"Ночью громко было на Синельниковщине. А именно в Покровской и Николаевской громадах. Возникли пожары", - добавляет Лысак.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Автор: 

обстрел (29450) Никополь (1176) Днепропетровская область (4436) Никопольский район (421) Синельниковский район (229)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський арештував жінок військовослужбовців, які у Вінниці влаштували мітинг

Їм загрожує до 8 років вʼязниці.

«Президент України» Зеленський хоче, щоб чоловіки, чиїх жінок арештували тилові мусора і прокурори, воювали за Україну на фронті.

Зеленський збудував справжній режим диктатури і тиранії.
показать весь комментарий
09.09.2025 08:30 Ответить
 
 