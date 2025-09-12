Россияне ранили жителя Марганца, Никопольщину атаковали "Градами", артиллерией и беспилотниками. ФОТО

Российские войска вечером атаковали Марганец в Днепропетровской области, ночью наносили удары по Никопольскому району.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, агрессор нанес удары по Никопольщине. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадах.



По населенным пунктам враг применил РСЗО "Град", артиллерию и беспилотниками.

В результате атаки загорелась хозяйственная постройка. Пожар потушили. Люди невредимы.

Кроме того, к врачам обратился 21-летний парень, который пострадал из-за атаки на Марганец, произошедшей вечером. Таким образом за вчера в районе - трое раненых.



По Межевской громаде Синельниковского района противник попал БПЛА. Возник пожар.