Викрито організовану групу, яка контролювала мережу з понад 20 незаконних гральних закладів у Києві. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора детективами БЕБ задокументовано та припинено діяльність організованої групи, що створила мережу з більш ніж 20 незаконних гральних закладів у Києві.

Проведено понад 20 обшуків у приміщеннях закладів, за місцями проживання організатора і членів групи. Вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатору та співучасникам незаконних гральних закладів повідомлено про підозру. Прокуратурою до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Вживаються заходи для встановлення інших причетних осіб. Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ України.













