Викрито організовану групу, яка контролювала мережу з понад 20 незаконних гральних закладів у Києві. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора детективами БЕБ задокументовано та припинено діяльність організованої групи, що створила мережу з більш ніж 20 незаконних гральних закладів у Києві.
Проведено понад 20 обшуків у приміщеннях закладів, за місцями проживання організатора і членів групи. Вилучено близько 200 одиниць комп’ютерної техніки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ.
Організатору та співучасникам незаконних гральних закладів повідомлено про підозру. Прокуратурою до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Вживаються заходи для встановлення інших причетних осіб. Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/p3574828
Ключове тут згадка ПРо ригівсько-Єрмаківського ГенПРокурвора
Тільки вчора я написав, що 42 прокурора-деграданта у справі одного набушника Руслана Магометрасулова будуть кинуті на фальсифікацію цього кримінального провадження, а вже сьогодні Офіс Генеральної шістки Офісу зелених зрадників, Дебіли Без Розуму (ДБР) і Служба Бєспрєдєлу України (СБУ) оголосили про нову підозру пану Магометрасулову, цього разу у якихось махінаціях з конвертаційними центрами.
І я чомусь не маю жодного сумніву, що рівень доказів у новій підозрі буде схожий з рівнем Дагестану, який насправді Узбекистан.
Але верх ницості у цій підозрі полягає у тому, що насправді, всі, підкреслюю, всі так звані конвертаційні центри в Україні працюють під дахом СБУ. Тобто, сбушники не знайшли нічого кращого ніж прикрутити звинувачення набушнику у тому, чим щільно займаються самі. На більше в них фантазії не вистачило.
І ще раз! Три правоохоронні органи України кинуті против одного співробітника НАБУ, аби підтерти гівно, яке від страху стикає по ногах Зеленського, Єрмака та інших учасників владної, кримінальної банди.