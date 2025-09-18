РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости Фото
395 6

В Киеве разоблачена организованная группа, которая контролировала сеть из более чем 20 незаконных игорных заведений. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора детективами БЭБ задокументирована и прекращена деятельность организованной группы, создавшей сеть из более чем 20 незаконных игорных заведений в Киеве.

Проведено более 20 обысков в помещениях заведений, по местам жительства организатора и членов группы. Изъято около 200 единиц компьютерной техники, денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

Организатору и соучастникам незаконных игорных заведений сообщено о подозрении. Прокуратурой в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Принимаются меры для установления других причастных лиц. Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ Украины.

генпрокурор
генпрокурор
генпрокурор
генпрокурор
генпрокурор
генпрокурор
генпрокурор

Автор: 

задержание (6708) Киев (26129) Офис Генпрокурора (2632)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це, мабуть, виключно група «інвалідів+пенсіонерів», з бувших мусорських+прокурорських, які заробляють собі на Мівіну, під час московської війни!! Як і Крупа, міндіч, шурма, абдристович, богдан, баканов….
показать весь комментарий
18.09.2025 15:25 Ответить
Це Арохамітя з його рашистським дружком Баумом ПРотягли зі Слугами-ригами - ОПЗЖ такий гнучкий гральний закон. Баум сматрящій за гральним бізнесом у рашці писав закон під кого?
показать весь комментарий
18.09.2025 15:26 Ответить
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора детективами БЕБ задокументовано...
Джерело: https://censor.net/ua/p3574828

Ключове тут згадка ПРо ригівсько-Єрмаківського ГенПРокурвора
показать весь комментарий
18.09.2025 15:29 Ответить
Що знову чужі заважають правильним поцанам бізнес вести? Не порядок
показать весь комментарий
18.09.2025 15:34 Ответить
#Oleksandr Ruzhanskyi:

Тільки вчора я написав, що 42 прокурора-деграданта у справі одного набушника Руслана Магометрасулова будуть кинуті на фальсифікацію цього кримінального провадження, а вже сьогодні Офіс Генеральної шістки Офісу зелених зрадників, Дебіли Без Розуму (ДБР) і Служба Бєспрєдєлу України (СБУ) оголосили про нову підозру пану Магометрасулову, цього разу у якихось махінаціях з конвертаційними центрами.

І я чомусь не маю жодного сумніву, що рівень доказів у новій підозрі буде схожий з рівнем Дагестану, який насправді Узбекистан.

Але верх ницості у цій підозрі полягає у тому, що насправді, всі, підкреслюю, всі так звані конвертаційні центри в Україні працюють під дахом СБУ. Тобто, сбушники не знайшли нічого кращого ніж прикрутити звинувачення набушнику у тому, чим щільно займаються самі. На більше в них фантазії не вистачило.

І ще раз! Три правоохоронні органи України кинуті против одного співробітника НАБУ, аби підтерти гівно, яке від страху стикає по ногах Зеленського, Єрмака та інших учасників владної, кримінальної банди.
показать весь комментарий
18.09.2025 15:38 Ответить
Обов'язково перевірте,шлєйф повинен тянутись до Гетманцева.
показать весь комментарий
18.09.2025 15:47 Ответить
 
 