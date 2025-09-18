В Киеве разоблачена организованная группа, которая контролировала сеть из более чем 20 незаконных игорных заведений. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора детективами БЭБ задокументирована и прекращена деятельность организованной группы, создавшей сеть из более чем 20 незаконных игорных заведений в Киеве.
Проведено более 20 обысков в помещениях заведений, по местам жительства организатора и членов группы. Изъято около 200 единиц компьютерной техники, денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.
Организатору и соучастникам незаконных игорных заведений сообщено о подозрении. Прокуратурой в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.
Принимаются меры для установления других причастных лиц. Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ Украины.
