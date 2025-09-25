З вечора ворог атакував Чернігівщину: зафіксовано понад 60 атак, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Учора ввечері та сьогодні вранці російські війська атакували понад 20 населених пунктів Чернігівщини, застосовуючи РСЗВ та ударні безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вячеслав Чаус.
Найбільше постраждали Семенівка, Новгород-Сіверський та Ніжинський райони.
У Семенівці зафіксовано майже 40 приходів з РСЗВ. Пошкоджені домівки людей і господарчі споруди. На місцях прильотів сталися пожежі - дякую за роботу вогнеборцям. Попередньо, без постраждалих.
У селі Новгород-Сіверського району внаслідок скиду з БпЛА виникла пожежа - вогнем знищений житловий будинок.
Зранку під атакою ударних безпілотників знову - Ніжинський район. Є влучання в обʼєкт інфраструктури. У деяких громадах Ніжинщини відсутнє електропостачання.
Були також влучання у Корюківському та Чернігівському районах.
