УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8925 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
519 0

З вечора ворог атакував Чернігівщину: зафіксовано понад 60 атак, пошкоджено будинки та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Учора ввечері та сьогодні вранці російські війська атакували понад 20 населених пунктів Чернігівщини, застосовуючи РСЗВ та ударні безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вячеслав Чаус.

Найбільше постраждали Семенівка, Новгород-Сіверський та Ніжинський райони. 

У Семенівці зафіксовано майже 40 приходів з РСЗВ. Пошкоджені домівки людей і господарчі споруди. На місцях прильотів сталися пожежі - дякую за роботу вогнеборцям. Попередньо, без постраждалих.

У селі Новгород-Сіверського району внаслідок скиду з БпЛА виникла пожежа - вогнем знищений житловий будинок.

Зранку під атакою ударних безпілотників знову - Ніжинський район. Є влучання в обʼєкт інфраструктури. У деяких громадах Ніжинщини відсутнє електропостачання.

Були також влучання у Корюківському та Чернігівському районах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог повторно ударив по рятувальниках, коли ті гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Чернігівщині: двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Чернігівщина
Чернігівщина
Чернігівщина
Чернігівщина

Автор: 

обстріл (31019) Чернігівська область (1055) Корюківський район (26) Ніжинський район (23) Новгород-Сіверський район (42) Семенівка (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 