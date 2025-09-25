УКР
Доба на Донеччині: через ворожі удари загинуло 5 людей, ще 17 - поранено, пошкоджені будинки, адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстріляли два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків і 2 автівки. У Сергіївці Андріївської громади поранено 4 людини, пошкоджено авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 30 приватних будинків і газогін; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула. У Костянтинівці 4 людини загинули і 11 поранені, пошкоджено 49 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і 2 автівки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки. Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 345 людей, у тому числі 58 дітей.

Читайте: Окупанти скинули 3 авіабомби на Костянтинівку, що на Донеччині: 2 людини загинули і 8 поранено. ФОТО

