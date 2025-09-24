УКР
Окупанти скинули 3 авіабомби на Костянтинівку, що на Донеччині: 2 людини загинули і 8 поранено. ФОТО

Сьогодні зранку окупанти скинули на Костянтинівку, що на Донеччині, 3 авіабомби. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти убили двох чоловіків 42 і 69 років. Із 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і автомобіль.

"Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, убивають, калічать — і насолоджуються цим. Не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - написав Філашкін.

Також дивіться: Доба на Донеччині: через російські удари загинуло троє людей, ще 8 - поранені, пошкоджені будинки і авто. ФОТОрепортаж

Донецька область (9667) Краматорський район (725) Костянтинівка (469)
