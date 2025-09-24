Оккупанты сбросили 3 авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: 2 человека погибли и 8 ранены. ФОТО

Сегодня утром оккупанты сбросили на Константиновку, что в Донецкой области, 3 авиабомбы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты убили двух мужчин 42 и 69 лет. Из 8 раненых один человек находится в тяжелом состоянии. В результате вражеской атаки повреждены 16 частных домов, 3 многоэтажки и автомобиль.

"Каждый день мы видим одну и ту же печальную картину: россияне целенаправленно бьют по гражданским, убивают, калечат - и наслаждаются этим. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины", - написал Филашкин.

