Оккупанты сбросили 3 авиабомбы на Константиновку в Донецкой области: 2 человека погибли и 8 ранены. ФОТО
Сегодня утром оккупанты сбросили на Константиновку, что в Донецкой области, 3 авиабомбы.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты убили двух мужчин 42 и 69 лет. Из 8 раненых один человек находится в тяжелом состоянии. В результате вражеской атаки повреждены 16 частных домов, 3 многоэтажки и автомобиль.
"Каждый день мы видим одну и ту же печальную картину: россияне целенаправленно бьют по гражданским, убивают, калечат - и наслаждаются этим. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины", - написал Филашкин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль