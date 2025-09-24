Сутки на Донетчине: в результате российских ударов погибли 3 человека, еще 8 - ранены, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье в результате атаки оккупантов повреждены 2 дома.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома и 2 автобуса, разрушены 11 дач. В Ямполе разрушены 2 дома и 5 хозяйственных построек. В Ореховатке Николаевской громады повреждены дом и автомобиль, в Рай-Александровке повреждено админздание. В Славянске ранен человек, повреждено авто. В Краматорске повреждены 6 многоэтажек. В Ильиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома. В Константиновке 2 человека погибли и 5 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 3 частных дома, 2 магазина, 3 автомобиля и мотоцикл.

Бахмутский район

В Северске из-за российского обстрела повреждены 2 дома.

Всего за сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 313 человек, в том числе 78 детей.







