Доба на Донеччині: через російські удари загинуло троє людей, ще 8 - поранені, пошкоджені будинки і авто. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські війська обстрілювали три райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропіллі внаслідок атаки окупантів пошкоджено 2 будинки.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 2 будинки і 2 автобуси, зруйновано 11 дач. У Ямполі зруйновано 2 будинки і 5 господарчих будівель. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено будинок і автомобіль, у Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено авто. У Краматорську пошкоджено 6 багатоповерхівок. В Іллінівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 крамниці, 3 автівки і мотоцикл.
Бахмутський район
У Сіверську через російський обстріл пошкоджено 2 будинки.
Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 313 людей, у тому числі 78 дітей.
