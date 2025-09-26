УКР
Новини
4 051 25

Доцентка вишу коригувала удари РФ по Одесі та планувала втечу до Росії, - СБУ. ФОТО

В Одесі затримано агентку ФСБ, яка коригувала атаки рашистів по місту та вербувала військових Сил оборони. Вона планувала втекти з України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінку затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до РФ. При собі вона мала відповідні квитки на автобус.

СБУ затримала в Одесі доцентку, яка коригувала удари РФ

"Ворожою агенткою виявилася 52-річна доцентка місцевого університету. В поле зору рашистів жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини. В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.

Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Так, агентка намагалася "втертися" в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству.

Згодом вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку ФСБ планувала "зсередини" шпигувати за оборонцями південного регіону.

СБУ затримала жінку, під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими "звітами" для ФСБ.

СБУ затримала в Одесі доцентку, яка коригувала удари РФ

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою.

Агентці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

$14 000 за інвалідність та "білий квиток" для військовозобов'язаного: викрито адвокатку та 2 спільників. ФОТОрепортаж

Одеса (5618) Одеська область (3497) СБУ (13395) коригування (124) Одеський район (300)
+21
Чергова смердюча савковая атрижка...
показати весь коментар
26.09.2025 10:09 Відповісти
+19
І коли вже виздихає ця колоборанська мерзота ?
показати весь коментар
26.09.2025 10:14 Відповісти
+16
Поки Одесою вільно гуляють Труханов та Підрахуй, нічому дивувасить
показати весь коментар
26.09.2025 10:18 Відповісти
Що я помітив - більше всього "любительниц "русскава мира" - серед жінок 45+... Після клімаксу починають відчувать себе "на абочине жизни", бо вважають себе "недааценёнными акружающими" - і "шукають на жопу приключений"...
показати весь коментар
26.09.2025 10:35 Відповісти
Вчьона, остєпєньонна лярва, осмислено і принципово, убивала сусідів в Україні за допомогою ************ орків!! Убивця, жіночої статі!
З неї, уже ніякого толку для Українського суспільства не буде!! Вона, - убивця!
Таким убивцям, або вірьовку, або її пожиттєво утримуватимуть, жертви її убивств!!
показати весь коментар
26.09.2025 10:37 Відповісти
100% савдепія☝️
показати весь коментар
26.09.2025 11:40 Відповісти
Чергова прихильниця "95 кварталу", яка добре усвідомила свова Боневтіка, що "кацапи нам браття". що ми одін нарід, що в Україні має бути одін язік і он рускій... і що Україна порноакторка, а президент синйор Голодомор."
показати весь коментар
26.09.2025 10:12 Відповісти
Вони пʼють кров, і живуть вічно…
показати весь коментар
26.09.2025 10:18 Відповісти
Тільки тоді, коли в Украні, будуть вішати їх, як це роблять дієво і наочно у Сирії, з абасівськими прихвостнями!!
показати весь коментар
26.09.2025 10:39 Відповісти
Перепрошую пана, хто такі абасівськи прихвосні?

Абас" може означати кілька речей: Абаси - злі духи в якутській міфології; Абаса - 80-та сура Корану; Абас - ім'я кількох історичних діячів, зокрема перший католикос Кавказької Албанії та царі Вірменії та Ташир-Дзорагетського царства; а також персонаж гри та професійні боксер, як-от Абас Барау.
показати весь коментар
26.09.2025 11:08 Відповісти
обмін їй грозить... а печєнь би їй перевірити потрібно, на память..
показати весь коментар
26.09.2025 10:16 Відповісти
Повісити падлюку за ноги.
показати весь коментар
26.09.2025 10:20 Відповісти
как всегда, руцькамирец в обоссаной конурє ждет прихода хозяев
показати весь коментар
26.09.2025 10:25 Відповісти
эта мразина сама нормально не жила и хотела чтоб и другие так же жили.....

сколько раз говорить. ну не нравится таким совковым бабам Украина, едьте НАЙУХ через Турцию
показати весь коментар
26.09.2025 10:28 Відповісти
эта мразина сама нормально не жила

Ага. "Доцент" одесского ВУЗа живет в хрущевке эконом серии.
(стояк отопления на фото)
показати весь коментар
26.09.2025 11:14 Відповісти
Емм, а хто її доценткою назначив? Зазвичай на такі посади обирають тих, у кого хоч щось у голові є...
показати весь коментар
26.09.2025 10:29 Відповісти
Наявність суми знань у голові - не гарантія, що там ще є й РОЗУМ...
показати весь коментар
26.09.2025 10:37 Відповісти
кафедра літератури?
показати весь коментар
26.09.2025 10:40 Відповісти
З мого досвіду викладачі-гуманітарії зазвичай більш патріотично налаштовані, ніж технарі...
показати весь коментар
26.09.2025 10:44 Відповісти
я теж бачив тих "патріотів" - перефарбованих бувших викладачів марксизму-ленінізму та історії кпрс.
показати весь коментар
26.09.2025 11:11 Відповісти
курва
показати весь коментар
26.09.2025 10:31 Відповісти
В її віці "втиратися в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству", вже проблематично
показати весь коментар
26.09.2025 10:33 Відповісти
"Мамкою" прикидалася...
показати весь коментар
26.09.2025 10:38 Відповісти
свиноматка їбуча!(
показати весь коментар
26.09.2025 10:33 Відповісти
І скільки років дадуть? Три умовно?
А за опір людоловам 5-7 років.
показати весь коментар
26.09.2025 10:41 Відповісти
 
 