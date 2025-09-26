Доцентка вишу коригувала удари РФ по Одесі та планувала втечу до Росії, - СБУ. ФОТО

В Одесі затримано агентку ФСБ, яка коригувала атаки рашистів по місту та вербувала військових Сил оборони. Вона планувала втекти з України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінку затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до РФ. При собі вона мала відповідні квитки на автобус.

"Ворожою агенткою виявилася 52-річна доцентка місцевого університету. В поле зору рашистів жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини. В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.

Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Так, агентка намагалася "втертися" в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству.

Згодом вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку ФСБ планувала "зсередини" шпигувати за оборонцями південного регіону.

СБУ затримала жінку, під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими "звітами" для ФСБ.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою.

Агентці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

