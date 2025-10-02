УКР
У Херсоні судитимуть посадовців через оборудку з дровами для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР викрило схему завищених цін на дрова для потреб військових у Херсоні. Двоє посадовців КЕВ постануть перед судом за зловживання владою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі ДБР.

Працівники ДБР у співпраці з ДСР Нацполіції викрили заступника начальника херсонського КЕВ та його підлеглого, які сфальсифікували тендерні документи під заздалегідь визначену підприємницю.

На початку 2024 року посадовці мали забезпечити військових дровами для опалення та приготування їжі. Однак замість пошуку вигідної пропозиції вони внесли до тендерної документації неправдиві дані, що дозволило обраній фірмі перемогти з економічно невигідною ціною.

На підставі підроблених документів уклали договір майже на 2 млн грн, переплативши понад 431 тис. грн.

Зловмисникам інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ, ДБР та Нацполіція ліквідували 11 "схем для ухилянтів" у різних регіонах України: затримано 23 осіб. ФОТОрепортаж

У Херсоні судитимуть посадовців за схему з дровами для ЗСУ
Тільки встигли, злодії ***********, собі лавочки змайстрячити з дров, як уже і прийшли від лісника!!! Але ж прикро, що знову помусолять їх для теревенів стефанчука-зеленського, та й оштрафують, гривень на 500, щоб знали… Бо війна ж в Україні, а не у стефанчука-зеленського, тому і ніякі покарання для цього лайна, упродовж 4 років!
02.10.2025 11:34 Відповісти
Кожен дрібний чиновничек бажає накрасти!!
Базовано просто пофіг у кого - у сусіда, у вдови і сиріт, у бюджету, у стареньких, у маленьких, у доброчинних фондах, у Армії у Мови у Віри...
це ж мля вирок нашому населенню... Неосяжний ПиЗЕдець..
02.10.2025 11:58 Відповісти
Які дрова для приготування їжі та опалення військовим? Усі військові самостійно пиляють дрова власними пилками, ніхто їх нічим не забезпечує.
02.10.2025 13:05 Відповісти
 
 