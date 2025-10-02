У Херсоні судитимуть посадовців через оборудку з дровами для ЗСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР викрило схему завищених цін на дрова для потреб військових у Херсоні. Двоє посадовців КЕВ постануть перед судом за зловживання владою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі ДБР.

Працівники ДБР у співпраці з ДСР Нацполіції викрили заступника начальника херсонського КЕВ та його підлеглого, які сфальсифікували тендерні документи під заздалегідь визначену підприємницю.

На початку 2024 року посадовці мали забезпечити військових дровами для опалення та приготування їжі. Однак замість пошуку вигідної пропозиції вони внесли до тендерної документації неправдиві дані, що дозволило обраній фірмі перемогти з економічно невигідною ціною.

На підставі підроблених документів уклали договір майже на 2 млн грн, переплативши понад 431 тис. грн.

Зловмисникам інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

