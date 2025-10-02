РУС
В Херсоне будут судить чиновников за махинации с дровами для ВСУ, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГБР разоблачило схему завышенных цен на дрова для нужд военных в Херсоне. Двое должностных лиц КЭВ предстанут перед судом за злоупотребление властью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Работники ГБР в сотрудничестве с ДВБ Нацполиции разоблачили заместителя начальника херсонского КЭО и его подчиненного, которые сфальсифицировали тендерные документы под заранее определенную предпринимательницу.

В начале 2024 года чиновники должны были обеспечить военных дровами для отопления и приготовления пищи. Однако вместо поиска выгодного предложения они внесли в тендерную документацию ложные данные, что позволило выбранной фирме победить с экономически невыгодной ценой.

На основании поддельных документов заключили договор почти на 2 млн грн, переплатив более 431 тыс. грн.

Злоумышленникам инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Им грозит до шести лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляла Херсонская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ, ГБР и Нацполиция ликвидировали 11 "схем для уклонистов" в разных регионах Украины: задержаны 23 человека. ФОТОрепортаж

Херсон (3096) ГБР (3227) Херсонская область (5265) Херсонский район (616)
Тільки встигли, злодії ***********, собі лавочки змайстрячити з дров, як уже і прийшли від лісника!!! Але ж прикро, що знову помусолять їх для теревенів стефанчука-зеленського, та й оштрафують, гривень на 500, щоб знали… Бо війна ж в Україні, а не у стефанчука-зеленського, тому і ніякі покарання для цього лайна, упродовж 4 років!
02.10.2025 11:34 Ответить
Кожен дрібний чиновничек бажає накрасти!!
Базовано просто пофіг у кого - у сусіда, у вдови і сиріт, у бюджету, у стареньких, у маленьких, у доброчинних фондах, у Армії у Мови у Віри...
це ж мля вирок нашому населенню... Неосяжний ПиЗЕдець..
02.10.2025 11:58 Ответить
 
 