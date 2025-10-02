В Херсоне будут судить чиновников за махинации с дровами для ВСУ, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГБР разоблачило схему завышенных цен на дрова для нужд военных в Херсоне. Двое должностных лиц КЭВ предстанут перед судом за злоупотребление властью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Работники ГБР в сотрудничестве с ДВБ Нацполиции разоблачили заместителя начальника херсонского КЭО и его подчиненного, которые сфальсифицировали тендерные документы под заранее определенную предпринимательницу.

В начале 2024 года чиновники должны были обеспечить военных дровами для отопления и приготовления пищи. Однако вместо поиска выгодного предложения они внесли в тендерную документацию ложные данные, что позволило выбранной фирме победить с экономически невыгодной ценой.

На основании поддельных документов заключили договор почти на 2 млн грн, переплатив более 431 тыс. грн.

Злоумышленникам инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Им грозит до шести лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляла Херсонская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ, ГБР и Нацполиция ликвидировали 11 "схем для уклонистов" в разных регионах Украины: задержаны 23 человека. ФОТОрепортаж







