Затримано 57-річну хмельничанку, яка обіцяла за $22 тисячі допомогти уникнути призову на військову службу. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили 57-річну хмельничанку, яка налагодила схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило розслідування, зловмисниця обіцяла за $22 тисячі допомогти уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

Повідомляється, що жінка переконувала потенційного "клієнта", буцімто вона зможе "вирішити питання" із встановленням інвалідності, запевнивши у надійності схеми. Також фігурантка підробила медичну довідку про наявність у чоловіка побутової травми, щоб довести свої "впливові зв’язки".

Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів. Затриманій повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.







Читайте: СБУ, ДБР та Нацполіція ліквідували 11 "схем для ухилянтів" у різних регіонах України: затримано 23 осіб. ФОТОрепортаж