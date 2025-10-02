УКР
1 164 11

Затримано 57-річну хмельничанку, яка обіцяла за $22 тисячі допомогти уникнути призову на військову службу. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили 57-річну хмельничанку, яка налагодила схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило розслідування, зловмисниця обіцяла за $22 тисячі допомогти уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

Повідомляється, що жінка переконувала потенційного "клієнта", буцімто вона зможе "вирішити питання" із встановленням інвалідності, запевнивши у надійності схеми. Також фігурантка підробила медичну довідку про наявність у чоловіка побутової травми, щоб довести свої "впливові зв’язки".

Правоохоронці затримали зловмисницю під час передачі коштів. Затриманій повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

сбу
сбу
сбу

Читайте: СБУ, ДБР та Нацполіція ліквідували 11 "схем для ухилянтів" у різних регіонах України: затримано 23 осіб. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13424) Хмельницька область (1026)
Топ коментарі
+7
Безкарність, від привладних щодо отих, крупи-борисова-міндіча-шурми-служок, спонукають до Рецедивів інших заробітчан на крові!!!
Стефанчукам+зеленському, як і ООН, глибоко по барабану, лише портновські заробляють, перед втечею з України!! Акакая разніца?!?!
показати весь коментар
02.10.2025 15:36 Відповісти
+3
Котик любить Беню Франкліна.
показати весь коментар
02.10.2025 15:47 Відповісти
+1
Котюню не ображайте!
показати весь коментар
02.10.2025 15:40 Відповісти
війна час для талановитих стати ще й багатими,дійсно нація,поки один кров проливає та гроші по копійці збирає, інші собі на життя збирають....народ,нація.....популяція
показати весь коментар
02.10.2025 15:37 Відповісти
Талановиті - у лапки
показати весь коментар
02.10.2025 15:48 Відповісти
Котюню не ображайте!
показати весь коментар
02.10.2025 15:40 Відповісти
Котик любить Беню Франкліна.
показати весь коментар
02.10.2025 15:47 Відповісти
Кіт жопою так і сів)))
показати весь коментар
02.10.2025 15:46 Відповісти
гузном сто баксів вкрав
показати весь коментар
02.10.2025 16:16 Відповісти
Затримали ту, що обіцяла. А тисчі не обіцяють, а спокійно за великі суми доларів це роблять і правоохоронці їх впритул не бачать. Совпадєніє(збіг)? Ні, соучастіє(співучасть)!
показати весь коментар
02.10.2025 16:23 Відповісти
фото з котиком - на конкурс ліпших фото місяця
показати весь коментар
02.10.2025 16:57 Відповісти
Банкноты старого образца все.
показати весь коментар
02.10.2025 17:22 Відповісти
Так то гроші котика, чи хазяйки?
показати весь коментар
02.10.2025 17:41 Відповісти
 
 