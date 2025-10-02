Задержана 57-летняя жительница Хмельницкого, которая обещала за $22 тысячи помочь избежать призыва на военную службу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции разоблачили 57-летнюю хмельничанку, которая наладила схему получения неправомерной выгоды за оформление инвалидности жителям региона.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, злоумышленница обещала за $22 тысячи помочь избежать призыва на военную службу по мобилизации.

Сообщается, что женщина убеждала потенциального "клиента", будто она сможет "решить вопрос" с установлением инвалидности, заверив в надежности схемы. Также фигурантка подделала медицинскую справку о наличии у мужчины бытовой травмы, чтобы доказать свои "влиятельные связи".

Правоохранители задержали злоумышленницу во время передачи средств. Задержанной сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.







