Задержана 57-летняя жительница Хмельницкого, которая обещала за $22 тысячи помочь избежать призыва на военную службу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции разоблачили 57-летнюю хмельничанку, которая наладила схему получения неправомерной выгоды за оформление инвалидности жителям региона.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, злоумышленница обещала за $22 тысячи помочь избежать призыва на военную службу по мобилизации.

Сообщается, что женщина убеждала потенциального "клиента", будто она сможет "решить вопрос" с установлением инвалидности, заверив в надежности схемы. Также фигурантка подделала медицинскую справку о наличии у мужчины бытовой травмы, чтобы доказать свои "влиятельные связи".

Правоохранители задержали злоумышленницу во время передачи средств. Задержанной сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

сбу
сбу
сбу

Читайте: СБУ, ГБР и Нацполиция ликвидировали 11 "схем для уклонистов" в разных регионах Украины: задержаны 23 человека. ФОТОрепортаж

СБУ (20474) Хмельницкая область (1006)
Безкарність, від привладних щодо отих, крупи-борисова-міндіча-шурми-служок, спонукають до Рецедивів інших заробітчан на крові!!!
Стефанчукам+зеленському, як і ООН, глибоко по барабану, лише портновські заробляють, перед втечею з України!! Акакая разніца?!?!
02.10.2025 15:36
війна час для талановитих стати ще й багатими,дійсно нація,поки один кров проливає та гроші по копійці збирає, інші собі на життя збирають....народ,нація.....популяція
02.10.2025 15:37
Талановиті - у лапки
02.10.2025 15:48
Котюню не ображайте!
02.10.2025 15:40
Котик любить Беню Франкліна.
02.10.2025 15:47
Кіт жопою так і сів)))
02.10.2025 15:46
гузном сто баксів вкрав
02.10.2025 16:16
Затримали ту, що обіцяла. А тисчі не обіцяють, а спокійно за великі суми доларів це роблять і правоохоронці їх впритул не бачать. Совпадєніє(збіг)? Ні, соучастіє(співучасть)!
02.10.2025 16:23
фото з котиком - на конкурс ліпших фото місяця
02.10.2025 16:57
 
 