Рашисти атакували дронами автівки на Харківщині: загинули двоє чоловіків, постраждала волонтерка. ФОТО
Дві людини загинули та ще одна постраждала внаслідок атак ворожих безпілотників на Харківщині.
Про це повідомляє Харківська облпрокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією прокуратури, орієнтовно о 14:00 FPV-дрон влучив у авто у селі Колодязне, що на Купʼянщині. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років.
Близько 12:00 російський ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення дістала 37-річна волонтерка, яка була за кермом.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кіт Яша
показати весь коментар05.10.2025 20:11 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Амандрапапупа
показати весь коментар05.10.2025 20:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
YU ST
показати весь коментар05.10.2025 20:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль