Рашисти атакували дронами автівки на Харківщині: загинули двоє чоловіків, постраждала волонтерка. ФОТО

Дві людини загинули та ще одна постраждала внаслідок атак ворожих безпілотників на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська облпрокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією прокуратури, орієнтовно о 14:00 FPV-дрон влучив у авто у селі Колодязне, що на Купʼянщині. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років.

Близько 12:00 російський ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення дістала 37-річна волонтерка, яка була за кермом.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

