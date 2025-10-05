УКР
Рашисти атакували дронами автівки на Харківщині: загинули двоє чоловіків, постраждала волонтерка. ФОТО

Дві людини загинули та ще одна постраждала внаслідок атак ворожих безпілотників на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська облпрокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією прокуратури, орієнтовно о 14:00 FPV-дрон влучив у авто у селі Колодязне, що на Купʼянщині. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років.

Близько 12:00 російський ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення дістала 37-річна волонтерка, яка була за кермом.

атака

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Читайте також: Ворог ударив дроном по автівці у Боровій: поранено двох чоловіків

безпілотник (4993) атака (585) Харківська область (1695) Куп’янський район (441) Колодязне (1)
