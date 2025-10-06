Зранку окупанти вдарили по Чорнобаївці та Херсону, у Степанівці загинула жінка. За добу один загиблий та 3 поранених в області. ФОТО

Зранку 6 жовтня російські загарбники атакували Чорнобаївку та Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

У Степанівці снаряд влучив у житловий будинок - з-під завалів рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

"Орієнтовно о 06:30 окупаційні війська вкрили вогнем Чорнобаївку. Тяжкі поранення дістала 18-річна дівчина, яка в момент атаки перебувала на стадіоні. Її доставили до лікарні з вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, контузію, уламкові поранення живота та ноги", - йдеться в повідомленні.

Також в наслідок атаки постраждала 76-річна місцева жителька, яка перебувала у власній оселі. У неї діагностували вибухову й закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення грудної клітини, руки й голови. Стан – середнього ступеня тяжкості.

До лікарні доставили ще одну постраждалу через російський обстріл Чорнобаївки. У 57-річної жінки діагностували вибухову травму, уламкові поранення тулуба та ніг. В момент обстрілу вона перебувала на стадіоні.

За даними прокуратури, у Чорнобаївці попередньо постраждало п’ятеро цивільних, серед яких малолітня дитина.







З ранку росіяни не припиняють обстрілів Херсону. Під ударом - Дніпровський район. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Під ворожий удар потрапив 58-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та відкритий перелом кісток гомілки. Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Внаслідок повторної атаки га Херсон вибухову травму, уламкові поранення ніг та голови дістав 66-річний чоловік.

Обстріли за добу

За інформацією начальника ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російські військові атакували Херсон і райони області дронами, авіацією та артилерією. Пошкоджено багатоповерхівку, 2 приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Розлив, Іванівка, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Біла Криниця, Бургунка, Новорайськ, Костирка, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Високе, Республіканець Веселе та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки.Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

