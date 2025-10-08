На Одещині зловмисники вирощували тютюн і виготовляли цигарки - БЕБ ліквідувало цех. ФОТОрепортаж

В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які налагодили незаконне виробництво та продаж тютюнових виробів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба БЕБ поінформувала 8 жовтня.

Слідство встановило, що зловмисники вирощували тютюн на власних ділянках, а потім переробляли його в підпільному цеху. Для виготовлення продукції вони використовували промислове обладнання, яке забезпечувало повний цикл виробництва сигарет.

Готову продукцію реалізовували через місцеві торгові точки, а також відправляли замовникам по всій Україні через поштових операторів.







Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення сигарет, пакувальний верстат, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз і 37 тисяч пачок готових сигарет без акцизних марок.







За фактом незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів розпочато досудове розслідування.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації підпільного бізнесу, та каналів розповсюдження контрафактної продукції.

