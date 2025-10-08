На Одещині зловмисники вирощували тютюн і виготовляли цигарки - БЕБ ліквідувало цех. ФОТОрепортаж
В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які налагодили незаконне виробництво та продаж тютюнових виробів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба БЕБ поінформувала 8 жовтня.
Слідство встановило, що зловмисники вирощували тютюн на власних ділянках, а потім переробляли його в підпільному цеху. Для виготовлення продукції вони використовували промислове обладнання, яке забезпечувало повний цикл виробництва сигарет.
Готову продукцію реалізовували через місцеві торгові точки, а також відправляли замовникам по всій Україні через поштових операторів.
Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення сигарет, пакувальний верстат, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз і 37 тисяч пачок готових сигарет без акцизних марок.
За фактом незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів розпочато досудове розслідування.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації підпільного бізнесу, та каналів розповсюдження контрафактної продукції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але ще ліцензію не встигли отримати....
А тут готовий виробничий цикл. У 19 солітті це були б почесні капіталісти. А тепер просто буде кількадесят безробітних.
Насіяла конопель!" Це вся поліцайня і прокуратура ордени і підвищення по службі отримає за викриття такого злочинця-рецидевіста...
Чесні люди.
що там чернишов з вкраденими 1,5 мільярда грн, добре почувається в оХвісі?
а булькатий рєзніков?
а усєров в маямі?
================
Які злочинці? Хлопці просто вирощували сільскогосподарчу культуру на особистому городі і монетізували іі допомагаючи незаможнім українцям задовольняти свої потреби. Не собаку же продавати.
Тютюн (Nicotiana tabacum) є сільськогосподарською культурою, яку вирощують у понад 120 країнах світу.
Только чуть-чуть Аджария.
Турецкий самсун это уже южнее черного моря.
Воще, ща все курят Американ бленд. Смесь из разных сортов табака.
По теме:
Ферментировать табачный лист естественным способом махорка получается, а не табак. Херня если на продажу.
Посмотрите на фото.
Станокстаночек чистая самодеятелбнось собранная в гараже, это не коммерческое производство.
Если на продажу, то голимые жлобы. Интернет забит развесным табаком, где то 400 грн.кг. Покупай - пакуй без мозгоё... бки с листом.
В кадры не попали пустуе пачки. Это уже выход на полиграфию. Совсем другой уровень.
Итог. На фото микрокустарное производство подобия сигарет для некомерчиского использования.