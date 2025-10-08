УКР
На Одещині зловмисники вирощували тютюн і виготовляли цигарки - БЕБ ліквідувало цех. ФОТОрепортаж

На Одещині викрили цех з нелегального виготовлення сигарет

В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які налагодили незаконне виробництво та продаж тютюнових виробів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пресслужба БЕБ поінформувала 8 жовтня.

Слідство встановило, що зловмисники вирощували тютюн на власних ділянках, а потім переробляли його в підпільному цеху. Для виготовлення продукції вони використовували промислове обладнання, яке забезпечувало повний цикл виробництва сигарет.

На Одещині викрито цех з нелегального виготовлення сигарет

Готову продукцію реалізовували через місцеві торгові точки, а також відправляли замовникам по всій Україні через поштових операторів.

На Одещині викрито цех з нелегального виготовлення сигарет

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення сигарет, пакувальний верстат, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз і 37 тисяч пачок готових сигарет без акцизних марок.

На Одещині викрито цех з нелегального виготовлення сигарет

За фактом незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів розпочато досудове розслідування.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації підпільного бізнесу, та каналів розповсюдження контрафактної продукції.

+15
зловмисники по 150 грн продають, а це робін гуди
показати весь коментар
08.10.2025 20:36 Відповісти
+10
Ох вже ці зловмисники. Посміли вирощувати тютюн який колись в кожного українця ріс. Скоро зловмисниками будуть називати тих хто картоплю вирощує. Бандитська влада з українсьогоко селянина вже якогос терориста зробила, вбиваючи саму українську ідентичність. Зате різну синтетику хоч кури хоч нюхай хоч коли скільки влізе.
показати весь коментар
08.10.2025 20:45 Відповісти
+9
прості роботяги - так в них цигарки хоч з табаком а не сміттям з синтетичним нікотином.
показати весь коментар
08.10.2025 20:42 Відповісти
кулібіни,
але ще ліцензію не встигли отримати....
показати весь коментар
08.10.2025 20:40 Відповісти
коноплі не можна, тютюн не можна, куди бідному козаку податися?
показати весь коментар
08.10.2025 20:41 Відповісти
залишається одне - вирощувати мак! )
показати весь коментар
08.10.2025 21:11 Відповісти
Зловмисники ніх@я не виробляють, а тільки крадуть чуже.
А тут готовий виробничий цикл. У 19 солітті це були б почесні капіталісти. А тепер просто буде кількадесят безробітних.
показати весь коментар
08.10.2025 20:41 Відповісти
Зато вейпи повідкривали на кожній тролейбусній зупинці.
показати весь коментар
08.10.2025 20:50 Відповісти
А коли вже українску літературу заборонять? Бо там повно епізодів про куріння і вирощування українськими селянами і козаками тютюну і конопель
показати весь коментар
08.10.2025 20:49 Відповісти
чиста правда
показати весь коментар
08.10.2025 20:55 Відповісти
Скоро за такі картини в Україні садити будуть і надовго. Це ж терорист і зловмисник зображений, з точки зору нового українського законодавства
показати весь коментар
08.10.2025 21:17 Відповісти
А якщо ще й він співає пісню "...Од Києва й до Лубен
Насіяла конопель!" Це вся поліцайня і прокуратура ордени і підвищення по службі отримає за викриття такого злочинця-рецидевіста...
показати весь коментар
08.10.2025 21:22 Відповісти
"з усих синтетик, важнєйшим для нас являється айкос!" (С) ))
показати весь коментар
08.10.2025 21:09 Відповісти
Стыдно должно быть вам, набрасывать. Никто не запрещает выращивать табак. И гильзы можно набивать. Сигареты - подакцизный товар. Продавать нельзя.
показати весь коментар
08.10.2025 21:32 Відповісти
Все виробляли на своїх ділянках.Не наркоту заборонену продавали ,не крали і перепродували (як депутати з землею роблять) не занижали вартість (як митники на митницях) не ухилянтів переправляли не шахраї.
Чесні люди.
показати весь коментар
08.10.2025 20:49 Відповісти
Шкода хлопців. Сама країна від цього нічого не виграє, більше зароблять лише контробаси із Беларусії, тобто картопляний фюрер
показати весь коментар
08.10.2025 20:52 Відповісти
оце жесть, піймали мафію блд
що там чернишов з вкраденими 1,5 мільярда грн, добре почувається в оХвісі?
а булькатий рєзніков?
а усєров в маямі?
показати весь коментар
08.10.2025 20:54 Відповісти
мій дід був би сьогодні зловмисником!! коли я був дууууже мєлким, він теж садив собі тютюн! а потім, брав з бабиної праски - "рубель та качалка", рубель, і на його зворотній стороні різав собі готові листя табаку, на самокрутки!! рубель був явно з дуба (і мабуть належав до бабиного приданого), але майже до половини товщини прорізаний в цьому процесі! і мну оце тільки дойшло, що дід був явно рецидивіст в цьому ділі, бо мабуть не одне десятиліття юзав той рубель )))
показати весь коментар
08.10.2025 21:03 Відповісти
Моя баба колись вирощувала повний город маку. Пам'ятаю як я любив зривати макові головки відривав верхушку і жував мак який він був солодкий. А бабуся пекла пиріжки з маком. Тільки не з таким як зараз продають пару сухих безвкусних зерен, а повні пиріжки солодкої макової начинки. Зараз за це напеве дали б бабі статтю як наркобарону а мене б назвали наркоманом
показати весь коментар
08.10.2025 22:03 Відповісти
я теж пам'ятаю ті часи. а на маковія товкли мак до "молочка" й потім з кусочками хліба молоком і медом змішували в макітрі. теж класна штука була!
показати весь коментар
08.10.2025 22:19 Відповісти
На Одесщине злоумышленники выращивали табак и изготавливали сигареты Источник: https://censor.net/ru/p3578599
================
Які злочинці? Хлопці просто вирощували сільскогосподарчу культуру на особистому городі і монетізували іі допомагаючи незаможнім українцям задовольняти свої потреби. Не собаку же продавати.
Тютюн (Nicotiana tabacum) є сільськогосподарською культурою, яку вирощують у понад 120 країнах світу.
показати весь коментар
08.10.2025 21:19 Відповісти
Не, не тот климат в Одессе. Не вырастает хороший табак у нас. Все что растет по эту сторону Черного моря и используется для курения правильнее называть махоркой.
Только чуть-чуть Аджария.
Турецкий самсун это уже южнее черного моря.
Воще, ща все курят Американ бленд. Смесь из разных сортов табака.
По теме:
Ферментировать табачный лист естественным способом махорка получается, а не табак. Херня если на продажу.
Посмотрите на фото. Станок станочек чистая самодеятелбнось собранная в гараже, это не коммерческое производство.
Если на продажу, то голимые жлобы. Интернет забит развесным табаком, где то 400 грн.кг. Покупай - пакуй без мозгоё... бки с листом.
В кадры не попали пустуе пачки. Это уже выход на полиграфию. Совсем другой уровень.
Итог. На фото микрокустарное производство подобия сигарет для некомерчиского использования.
показати весь коментар
08.10.2025 21:48 Відповісти
І то були єдині на всю Україну цигарки, у яких всередині був СПРАВЖНІЙ тютюн
показати весь коментар
08.10.2025 21:49 Відповісти
 
 