На Одесщине злоумышленники выращивали табак и изготавливали сигареты - БЭБ ликвидировало цех. ФОТОрепортаж
В Одесской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые наладили незаконное производство и продажу табачных изделий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба БЭБ проинформировала 8 октября.
Следствие установило, что злоумышленники выращивали табак на своих участках, а затем перерабатывали его в подпольном цехе. Для изготовления продукции они использовали промышленное оборудование, которое обеспечивало полный цикл производства сигарет.
Готовую продукцию реализовывали через местные торговые точки, а также отправляли заказчикам по всей Украине через почтовых операторов.
Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли оборудование для изготовления сигарет, упаковочный станок, 115 мешков табака, более 40 коробок бумажных гильз и 37 тысяч пачек готовых сигарет без акцизных марок.
По факту незаконного производства и сбыта подакцизных товаров начато досудебное расследование.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации подпольного бизнеса, и каналов распространения контрафактной продукции.
але ще ліцензію не встигли отримати....
А тут готовий виробничий цикл. У 19 солітті це були б почесні капіталісти. А тепер просто буде кількадесят безробітних.
Насіяла конопель!" Це вся поліцайня і прокуратура ордени і підвищення по службі отримає за викриття такого злочинця-рецидевіста...
Чесні люди.
що там чернишов з вкраденими 1,5 мільярда грн, добре почувається в оХвісі?
а булькатий рєзніков?
а усєров в маямі?
Які злочинці? Хлопці просто вирощували сільскогосподарчу культуру на особистому городі і монетізували іі допомагаючи незаможнім українцям задовольняти свої потреби. Не собаку же продавати.
Тютюн (Nicotiana tabacum) є сільськогосподарською культурою, яку вирощують у понад 120 країнах світу.
Только чуть-чуть Аджария.
Турецкий самсун это уже южнее черного моря.
Воще, ща все курят Американ бленд. Смесь из разных сортов табака.
По теме:
Ферментировать табачный лист естественным способом махорка получается, а не табак. Херня если на продажу.
Посмотрите на фото.
Станокстаночек чистая самодеятелбнось собранная в гараже, это не коммерческое производство.
Если на продажу, то голимые жлобы. Интернет забит развесным табаком, где то 400 грн.кг. Покупай - пакуй без мозгоё... бки с листом.
В кадры не попали пустуе пачки. Это уже выход на полиграфию. Совсем другой уровень.
Итог. На фото микрокустарное производство подобия сигарет для некомерчиского использования.