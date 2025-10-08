РУС
На Одесщине злоумышленники выращивали табак и изготавливали сигареты - БЭБ ликвидировало цех. ФОТОрепортаж

В Одесской области разоблачили цех по нелегальному изготовлению сигарет

В Одесской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые наладили незаконное производство и продажу табачных изделий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба БЭБ проинформировала 8 октября.

Следствие установило, что злоумышленники выращивали табак на своих участках, а затем перерабатывали его в подпольном цехе. Для изготовления продукции они использовали промышленное оборудование, которое обеспечивало полный цикл производства сигарет.

В Одесской области разоблачен цех по нелегальному изготовлению сигарет

Готовую продукцию реализовывали через местные торговые точки, а также отправляли заказчикам по всей Украине через почтовых операторов.

В Одесской области разоблачен цех по нелегальному изготовлению сигарет

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли оборудование для изготовления сигарет, упаковочный станок, 115 мешков табака, более 40 коробок бумажных гильз и 37 тысяч пачек готовых сигарет без акцизных марок.

В Одесской области разоблачен цех по нелегальному изготовлению сигарет

По факту незаконного производства и сбыта подакцизных товаров начато досудебное расследование.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации подпольного бизнеса, и каналов распространения контрафактной продукции.

+15
зловмисники по 150 грн продають, а це робін гуди
08.10.2025 20:36 Ответить
+11
Ох вже ці зловмисники. Посміли вирощувати тютюн який колись в кожного українця ріс. Скоро зловмисниками будуть називати тих хто картоплю вирощує. Бандитська влада з українсьогоко селянина вже якогос терориста зробила, вбиваючи саму українську ідентичність. Зате різну синтетику хоч кури хоч нюхай хоч коли скільки влізе.
08.10.2025 20:45 Ответить
+10
прості роботяги - так в них цигарки хоч з табаком а не сміттям з синтетичним нікотином.
08.10.2025 20:42 Ответить
08.10.2025 20:36 Ответить
кулібіни,
але ще ліцензію не встигли отримати....
08.10.2025 20:40 Ответить
коноплі не можна, тютюн не можна, куди бідному козаку податися?
08.10.2025 20:41 Ответить
залишається одне - вирощувати мак! )
08.10.2025 21:11 Ответить
Зловмисники ніх@я не виробляють, а тільки крадуть чуже.
А тут готовий виробничий цикл. У 19 солітті це були б почесні капіталісти. А тепер просто буде кількадесят безробітних.
08.10.2025 20:41 Ответить
08.10.2025 20:42 Ответить
Зато вейпи повідкривали на кожній тролейбусній зупинці.
08.10.2025 20:50 Ответить
08.10.2025 20:45 Ответить
А коли вже українску літературу заборонять? Бо там повно епізодів про куріння і вирощування українськими селянами і козаками тютюну і конопель
08.10.2025 20:49 Ответить
чиста правда
08.10.2025 20:55 Ответить
Скоро за такі картини в Україні садити будуть і надовго. Це ж терорист і зловмисник зображений, з точки зору нового українського законодавства
08.10.2025 21:17 Ответить
А якщо ще й він співає пісню "...Од Києва й до Лубен
Насіяла конопель!" Це вся поліцайня і прокуратура ордени і підвищення по службі отримає за викриття такого злочинця-рецидевіста...
08.10.2025 21:22 Ответить
"з усих синтетик, важнєйшим для нас являється айкос!" (С) ))
08.10.2025 21:09 Ответить
Стыдно должно быть вам, набрасывать. Никто не запрещает выращивать табак. И гильзы можно набивать. Сигареты - подакцизный товар. Продавать нельзя.
08.10.2025 21:32 Ответить
Все виробляли на своїх ділянках.Не наркоту заборонену продавали ,не крали і перепродували (як депутати з землею роблять) не занижали вартість (як митники на митницях) не ухилянтів переправляли не шахраї.
Чесні люди.
08.10.2025 20:49 Ответить
Шкода хлопців. Сама країна від цього нічого не виграє, більше зароблять лише контробаси із Беларусії, тобто картопляний фюрер
08.10.2025 20:52 Ответить
оце жесть, піймали мафію блд
що там чернишов з вкраденими 1,5 мільярда грн, добре почувається в оХвісі?
а булькатий рєзніков?
а усєров в маямі?
08.10.2025 20:54 Ответить
мій дід був би сьогодні зловмисником!! коли я був дууууже мєлким, він теж садив собі тютюн! а потім, брав з бабиної праски - "рубель та качалка", рубель, і на його зворотній стороні різав собі готові листя табаку, на самокрутки!! рубель був явно з дуба (і мабуть належав до бабиного приданого), але майже до половини товщини прорізаний в цьому процесі! і мну оце тільки дойшло, що дід був явно рецидивіст в цьому ділі, бо мабуть не одне десятиліття юзав той рубель )))
08.10.2025 21:03 Ответить
Моя баба колись вирощувала повний город маку. Пам'ятаю як я любив зривати макові головки відривав верхушку і жував мак який він був солодкий. А бабуся пекла пиріжки з маком. Тільки не з таким як зараз продають пару сухих безвкусних зерен, а повні пиріжки солодкої макової начинки. Зараз за це напеве дали б бабі статтю як наркобарону а мене б назвали наркоманом
08.10.2025 22:03 Ответить
я теж пам'ятаю ті часи. а на маковія товкли мак до "молочка" й потім з кусочками хліба молоком і медом змішували в макітрі. теж класна штука була!
08.10.2025 22:19 Ответить
Які злочинці? Хлопці просто вирощували сільскогосподарчу культуру на особистому городі і монетізували іі допомагаючи незаможнім українцям задовольняти свої потреби. Не собаку же продавати.
Тютюн (Nicotiana tabacum) є сільськогосподарською культурою, яку вирощують у понад 120 країнах світу.
08.10.2025 21:19 Ответить
Не, не тот климат в Одессе. Не вырастает хороший табак у нас. Все что растет по эту сторону Черного моря и используется для курения правильнее называть махоркой.
Только чуть-чуть Аджария.
Турецкий самсун это уже южнее черного моря.
Воще, ща все курят Американ бленд. Смесь из разных сортов табака.
По теме:
Ферментировать табачный лист естественным способом махорка получается, а не табак. Херня если на продажу.
Посмотрите на фото. Станок станочек чистая самодеятелбнось собранная в гараже, это не коммерческое производство.
Если на продажу, то голимые жлобы. Интернет забит развесным табаком, где то 400 грн.кг. Покупай - пакуй без мозгоё... бки с листом.
В кадры не попали пустуе пачки. Это уже выход на полиграфию. Совсем другой уровень.
Итог. На фото микрокустарное производство подобия сигарет для некомерчиского использования.
08.10.2025 21:48 Ответить
І то були єдині на всю Україну цигарки, у яких всередині був СПРАВЖНІЙ тютюн
08.10.2025 21:49 Ответить
 
 