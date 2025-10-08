На Одесщине злоумышленники выращивали табак и изготавливали сигареты - БЭБ ликвидировало цех. ФОТОрепортаж

В Одесской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые наладили незаконное производство и продажу табачных изделий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба БЭБ проинформировала 8 октября.

Следствие установило, что злоумышленники выращивали табак на своих участках, а затем перерабатывали его в подпольном цехе. Для изготовления продукции они использовали промышленное оборудование, которое обеспечивало полный цикл производства сигарет.

Готовую продукцию реализовывали через местные торговые точки, а также отправляли заказчикам по всей Украине через почтовых операторов.







Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли оборудование для изготовления сигарет, упаковочный станок, 115 мешков табака, более 40 коробок бумажных гильз и 37 тысяч пачек готовых сигарет без акцизных марок.







По факту незаконного производства и сбыта подакцизных товаров начато досудебное расследование.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации подпольного бизнеса, и каналов распространения контрафактной продукции.

Больше читайте в нашем Telegram-канале