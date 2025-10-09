УКР
Масштабні пожежі та 5 постраждалих: РФ атакувала Одещину "шахедами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська вночі атакували Одеську область безпілотниками, внаслідок чого виникли масштабні пожежі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російського удару постраждали 5 осіб.

Горіли два житлові будинки, адмінбудівля, автозаправна станція. Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами.

Глава ОВА Кіпер заявив, що без електропостачання залишилось понад 30 тис. абонентів.

Атака шахедів на Одещину: масштабні пожежі

