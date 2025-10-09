Росіяни скинули 2 авіабомби на Слов’янськ: 6 людей поранено, - серед них один постраждалий у тяжкому стані. ФОТОрепортаж

Російські загарбники сьогодні вранці обстріляли Краматорський район Донеччини, а саме місто Слов'янськ. Окупанти, за попередньою інформацією, скинули дві авіабомби.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Щонайменше 6 людей поранені. Серед постраждалих одна людина перебуває у тяжкому стані. Обсяги завданої шкоди поки встановлюються.







Також читайте: Доба на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 20 будинків, 3 крамниці, адмінбудівлю і авто. ФОТОрепортаж