Доба на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 20 будинків, 3 крамниці, адмінбудівлю і авто. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Завидо-Борзенці Криворізької громади пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район

У Святогірську пошкоджено 6 будинків і 3 крамниці. У Миколаївці пошкоджено будинок і газогін, у Рай-Олександрівці — газогін і лінію електропередач. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину, пошкоджено будинок і авто, обстріляна промзона. В Андріївці пошкоджено сільгосптехніку. У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і 4 гаражі. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків. Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 290 людей, у тому числі 69 дітей.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі



















Також читайте: На Херсонщині внаслідок обстрілів 3 людей загинуло та 10 поранено, серед постраждалих – 4 поліцейських. ФОТОрепортаж