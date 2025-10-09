Сутки в Донецкой области: ранен человек, повреждены 20 домов, 3 магазина, админздание и автомобиль. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Завидо-Борзенке Криворожской громады повреждены 2 дома.
Краматорский район
В Святогорске повреждены 6 домов и 3 магазина. В Николаевке поврежден дом и газопровод, в Рай-Александровке - газопровод и линия электропередач. В Славянске повреждено админздание. В Краматорске ранен человек, поврежден дом и авто, обстреляна промзона. В Андреевке повреждена сельхозтехника. В Новодонецком повреждена многоэтажка и 4 гаража. В Петровке Второй Александровской громады повреждены 4 дома.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов. Всего за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 290 человек, в том числе 69 детей.
