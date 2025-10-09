На Херсонщине в результате обстрелов 3 человека погибли и 10 ранены, среди пострадавших - 4 полицейских. ФОТОрепортаж

Российская армия продолжает разрушать населенные пункты деоккупированной Херсонщины.

За прошедшие сутки оккупационные войска обстреляли Херсонский и Бериславский районы из артиллерии, танков, минометов, реактивных систем залпового огня, авиации, БпЛА, сообщает Цензор.НЕТ.

От вражеских обстрелов страдали Херсон, Садовое, Антоновка, Кизомыс, Приднепровское, Софиевка, Станислав, Белозерка, Надднепрянское, Разлив, Велетенское, Инженерное, Зеленовка, Янтарное, Берислав, Высокое, Архангельское, Крещеновка, Михайловка, Казацкое, Веселое.

Российские удары вызвали повреждения пяти частных домов, медицинского учреждения, административного здания, объекта критической инфраструктуры, спортивного клуба, СТО, склада, четырех автомобилей, двух подсобных помещений.

Оккупанты сбросили 3 управляемые авиационные бомбы на Тягинскую громаду. Также били с вертолетов неуправляемыми ракетами по Приднепровскому.

Утром в Антоновке из-за сброса взрывчатки с БПЛА ранены две местные жительницы. 64-летнюю женщину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями бедра и ноги в больницу доставили сотрудники полиции. Еще одна женщина в возрасте 65 лет получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

По Михайловке военные РФ били из танка. Поврежден частный дом и подсобное помещение. Крещеновку обстреляли из реактивных систем залпового огня, повреждено складское помещение. Артиллерийским огнем повреждено медицинское учреждение в Инженерном. В Зеленовке оккупанты ударили дроном типа "FPV" по частному дому, который поврежден.

После полуночи россияне из артиллерии обстреляли Белозерку. Тяжелые ранения получил 58-летний мужчина. В больницу его доставили со взрывной травмой, осколочными ранениями лица и переломом челюсти. К сожалению, позже он скончался в реанимационном отделении. В поселке повреждены два частных дома.

Утром в Корабельном районе Херсона оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль. В результате удара погибли 60-летний мужчина и 62-летняя женщина. Еще одна женщина в возрасте 55 лет получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения туловища и ног. В медицинское учреждение ее доставили сотрудники полиции.

По жилым кварталам враг бил из артиллерии. Повреждены спортивный клуб, частный дом и подсобное помещение. В Днепровском районе в результате сброса взрывчатки с беспилотника травмирована 55-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, шеи и брюшной полости. Из-за дальнейших дроновых атак повреждено административное здание.

В Центральном районе россияне ударили дроном типа "FPV" по двум служебным автомобилям полиции, которые работали на месте ДТП. В результате коварной атаки четверо полицейских в возрасте от 28 до 39 лет получили контузии, черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Повреждены служебные автомобили правоохранителей. Также травмированы двое гражданских лиц. 54-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, ссадины ног. У 49-летнего пострадавшего диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

В результате очередных атак FPV-дронами повреждены СТО и гражданский автомобиль. Все службы присоединялись к ликвидации последствий вражеских атак, полиция собирала неопровержимые доказательства причастности к обстрелам российских оккупантов.









