Харьковская область под огнем: ранен мужчина, повреждены 21 дом и уничтожена сельскохозяйственная продукция. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 4 населенных пункта Харьковской области. Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 3 КАБы, 4 БпЛА типа "Герань-2", 1 FPV-дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

В Харьковском районе в городе Дергачи повреждены 18 частных домов, электропоезд и два автомобиля. В результате обстрела города ранен 72-летний мужчина. В Купянском районе повреждены три жилых дома в населенных пунктах Купянск-Узловой и Лозовое. В Изюмском районе обстрелы разрушили сельскохозяйственное предприятие, бензовоз, трактор, легковой прицеп, генератор и также оккупанты уничтожили сельскохозяйственную продукцию.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 169 человек. С начала его работы зарегистрировано 6 650 человек, сейчас остаются 62.

Читайте: Россия атаковала Сумскую область: погибли 3 человека, повреждены дома, промышленный объект и админздание. ФОТОрепортаж