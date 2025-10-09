Харківщина під вогнем: поранено чоловіка, пошкоджено 21 будинок і знищена сільськогосподарська продукція. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 КАБи, 4 БпЛА типу "Герань-2", 1 FPV-дрон.

У Харківському районі в місті Дергачі пошкоджено 18 приватних будинків, електропотяг і два автомобілі. Унаслідок обстрілу міста поранено 72-річного чоловіка. У Куп’янському районі пошкоджено три житлові будинки в населених пунктах Куп’янськ-Вузловий і Лозове. В Ізюмському районі обстріли зруйнували сільськогосподарське підприємство, бензовоз, трактор, легковий причіп, генератор і також окупанти знищили сільськогосподарську продукцію.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 169 людей. Від початку його роботи зареєстровано 6 650 осіб, наразі залишаються 62.

