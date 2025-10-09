На Херсонщині внаслідок обстрілів 3 людей загинуло та 10 поранено, серед постраждалих – 4 поліцейських. ФОТОрепортаж

Російська армія продовжує руйнувати населені пункти деокупованої Херсонщини.

Минулої доби окупаційні війська обстріляли Херсонський та Бериславський райони з артилерії, танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації, БпЛА, повідомляє Цензор.НЕТ.

Від ворожих обстрілів потерпали Херсон, Садове, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Станіслав, Білозерка, Наддніпрянське, Розлив, Велетенське, Інженерне, Зеленівка, Янтарне, Берислав, Високе, Архангельське, Хрещенівка, Михайлівка, Козацьке, Веселе.

Російські удари спричинили пошкодження п’яти приватних будинків, медичного закладу, адміністративної будівлі, об’єкта критичної інфраструктури, спортивного клубу, СТО, складу, чотирьох автомобілів, двох підсобних приміщень.

Окупанти скинули 3 керовані авіаційні бомби на Тягинську громаду. Також били з гелікоптерів некерованими ракетами по Придніпровському.

Вранці в Антонівці через скиди вибухівок із БпЛА поранені двоє місцевих жительок. 64-річну жінку з мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями стегна і ноги до лікарні доправили працівники поліції. Ще одна жінка віком 65 років дістала мінно-вибухову травму й уламкове поранення ноги.

По Михайлівці військові РФ били з танка. Пошкоджено приватний будинок та підсобне приміщення. Хрещенівку обстріляли з реактивних систем залпового вогню, пошкоджено складське приміщення. Артилерійським вогнем пошкоджено медичний заклад в Інженерному. У Зеленівці окупанти вдарили дроном типу "FPV" по приватному будинку, який пошкоджено.

Після опівночі росіяни з артилерії обстріляли Білозерку. Тяжкі поранення отримав 58-річний чоловік. До лікарні його доправили з вибуховою травмою, уламковими пораненнями обличчя та переломом щелепи. На жаль, пізніше він помер у реанімаційному відділенні. У селищі пошкоджено два приватні будинки.

Вранці у Корабельному районі Херсона окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинули 60-річний чоловік та 62-річна жінка. Ще одна жінка віком 55 років отримала вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба та ніг. До медичного закладу її доправили працівники поліції.

По житлових кварталах ворог бив з артилерії. Пошкоджено спортивний клуб, приватний будинок та підсобне приміщення. У Дніпровському районі в результаті скиду вибухівки з безпілотника травмовано 55-річну жінку. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями голови, шиї та черевної порожнини. Через подальші дронові атаки пошкоджено адміністративну будівлю.

У Центральному районі росіяни вдарили дроном типу "FPV" по двох службових автомобілях поліції, які працювали на місці ДТП. Внаслідок підступної атаки четверо поліцейських віком від 28 до 39 років дістали контузії, черепно-мозкові травми та струс головного мозку. Пошкоджено службові автомобілі правоохоронців. Також травмовані двоє цивільних громадян. 54-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, садна ніг. У 49-річного потерпілого діагностували контузію, вибухову й черепно-мозкову травми.

В результаті чергових атак FPV-дронами пошкоджено СТО та цивільний автомобіль. Усі служби доєднувалися до ліквідації наслідків ворожих атак, поліція збирала неспростовні докази причетності до обстрілів російських окупантів.









